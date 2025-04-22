В сети появились изображения, которые могут быть официальными обоями для будущих смартфонов Google Pixel 10 серии. Источник Mystic Leaks опубликовал тематические изображения с преломлением света в стекле, традиционно сопровождающие новые модели Pixel. Судя по ним, базовая версия Pixel 10 получит яркие, насыщенные цветовые варианты, в то время как Pro-модели останутся в более сдержанной палитре.

Обои для стандартного Pixel 10 демонстрируют смелые цветовые сочетания, хотя точные варианты расцветок корпуса пока определить сложно. Для Pro-версий, напротив, характерны приглушенные бежевые, зеленые, синие и черные тона, что соответствует текущей стратегии Google предлагать флагманам более строгий дизайн. Однако к этой утечке стоит относиться с долей скептицизма, так как источник не относится к наиболее проверенным.

Ранее сообщалось, что Pixel 10 серия не получит радикального редизайна. Основными изменениями станут новый чип Tensor G5 и добавление телеобъектива в базовую модель, правда за счет уменьшения размера основного сенсора камеры. Ожидается, что Google продолжит традицию выпуска тематических обоев, которые дополняют цветовые решения каждого устройства.