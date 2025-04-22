Новые данные о процессоре AMD Ryzen Z2 A появились в сети благодаря инсайдеру @AnhPhuH. Согласно информации, этот чип будет использовать архитектуру Van Gogh, такую же как в оригинальном Steam Deck, сочетая ядра Zen 2 и графику RDNA 2. Это делает его наименее мощным в линейке Ryzen Z2, представленной на CES 2025.

Пока из всей серии Ryzen Z2 только модель Go появилась на рынке. Остальные процессоры, включая Z2 и Z2 Extreme, должны выйти позже в этом году. Ryzen Z2 A позиционируется как самое доступное решение для портативных устройств.

Стоит отметить, что большая часть информации о линейке Ryzen Z2 пока основана на предположениях, так как AMD официально не раскрывала подробных характеристик этих процессоров.