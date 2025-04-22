Lenovo опубликовала первые тизеры нового игрового планшета Legion Y700, который станет преемником модели 2025 года. Главным изменением стал переработанный дизайн задней панели - вместо двойной камеры теперь используется одинарная. При этом макрокамера разрешением 2 Мп, присутствовавшая в предыдущей версии, была убрана как не самая востребованная функция.

Основные апгрейды коснулись начинки устройства. Новинка получит топовый процессор Snapdragon 8 Elite вместо Snapdragon 8 Gen 3 в прошлогодней модели. Дисплей сохранил те же характеристики - 8,8-дюймовая LCD-матрица с частотой обновления 165 Гц. Зато емкость батареи увеличилась с 6550 до примерно 7000 мАч.

Особый акцент Lenovo делает на ИИ-возможностях планшета. Официальный анонс может состояться уже 7 мая на специальной конференции компании, посвященной искусственному интеллекту. Альтернативно, презентация устройства может пройти позже в том же месяце. Точные сроки выхода и цена пока не раскрываются.