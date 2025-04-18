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EIZO представила новый 24-дюймовый монитор FlexScan EV2410R с улучшенной энергоэффективностью
Компания EIZO выпустила бизнес-монитор FlexScan EV2410R с пониженным энергопотреблением и корпусом из переработанного пластика.

Японская компания EIZO анонсировала новый 24,1-дюймовый монитор FlexScan EV2410R с разрешением WUXGA (1920×1200), предназначенный для корпоративного сектора и различных профессиональных применений. Это обновленная версия модели EV2456, которая сохраняет совместимость с устаревшими системами, но при этом предлагает значительно улучшенные экологические характеристики. Особое внимание разработчики уделили энергоэффективности — устройство потребляет всего 8 Вт, что на 27% меньше по сравнению с предшественником.

Новинка соответствует самым строгим международным экологическим стандартам, включая TCO Certified поколения 10, ENERGY STAR и EPEAT Gold. Корпус монитора более чем наполовину состоит из переработанного пластика, а упаковка полностью изготовлена из вторсырья. Для корпоративных клиентов EIZO предлагает специальный вариант коллективной упаковки, когда четыре монитора поставляются в одной коробке, а подставки — отдельно. Это решение позволяет сократить отходы и оптимизировать логистику.

Несмотря на общий тренд перехода на цифровые интерфейсы, EV2410R сохраняет аналоговый вход D-Sub, а также оснащен цифровыми портами DisplayPort, HDMI и DVI-D. Такая универсальность делает монитор подходящим для самых разных сфер — от медицинских учреждений и учебных заведений до центров наблюдения. Производитель гарантирует долгосрочную поставку этой модели, что важно для организаций, планирующих масштабные закупки.

Среди дополнительных особенностей — антибликовое покрытие, отсутствие мерцания, режим Paper Mode, автоматическая регулировка яркости, четыре порта USB Type-A и эргономичная подставка с регулировкой по высоте, наклоном и поворотом. Монитор поставляется с 5-летней гарантией и 6-месячной гарантией на отсутствие битых пикселей. Поставки FlexScan EV2410R начнутся в июне, точные сроки появления в продаже зависят от региона.

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#eizo
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