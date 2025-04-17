Microsoft выпустила специальную серию контроллеров и обложку для консоли в стиле DOOM The Dark Ages.

Xbox анонсировал лимитированную коллекцию аксессуаров, посвященную предстоящему релизу DOOM: The Dark Ages. В набор вошли два специальных контроллера и декоративная обложку для Xbox Series X, оформленные в мрачной эстетике игровой вселенной.

Обычный беспроводной контроллер выполнен в зелёно-серебристой гамме с элементами, напоминающими броню Думслеера, и включает эксклюзивный скин для игры. Профессиональная версия Elite Series 2 получила прозрачный красный корпус с эффектом пламени и съёмные компоненты для кастомизации. Обложка для консоли украшена символикой из игры и легко устанавливается без клея. Обычный контроллер и обложка уже в продаже по $79,99 и $54,99 соответственно, а Elite Series 2 можно предзаказать за $199,99 с выходом 25 апреля. Все предметы доступны исключительно в Microsoft Store ограниченным тиражом.