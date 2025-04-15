Компания Apple разработала технологию сравнения синтетических данных с реальными письмами для обучения ИИ с сохранением конфиденциальности

Apple продолжает совершенствовать свои технологии искусственного интеллекта, несмотря на задержку с выпуском персонализированного Siri. Компания разработала новый подход к обучению моделей ИИ, который сочетает использование синтетических данных с проверкой на реальных пользовательских письмах, при этом строго соблюдая принципы конфиденциальности. Этот метод описан в публикации на сайте исследований машинного обучения Apple.

Хотя изначально планировалось, что обновленный Siri с функциями Apple Intelligence появится в iOS 18.4, релиз был перенесен на следующий год. Однако внутри компании растет уверенность, что функционал может быть готов уже к концу этого года.

Новый подход Apple к обучению ИИ вызывает интерес, поскольку отличается от методов конкурентов. Использование исключительно синтетических данных имеет ограничения, особенно когда речь идет о задачах вроде суммирования текста или составления писем.

Чтобы преодолеть эти ограничения, Apple разработала технологию, которая позволяет сравнивать результаты работы ИИ на синтетических данных с образцами реальных писем пользователей. При этом компания подчеркивает, что процесс организован таким образом, чтобы не нарушать приватность пользователей. Данные анализируются с применением специальных инструментов обработки и встраивания (embeddings), что улучшает качество текстового вывода без доступа к исходному содержанию писем.



Эксперты отмечают, что Apple традиционно отстает в гонке ИИ от таких компаний, как Google или OpenAI, но при этом предлагает уникальные решения в области защиты конфиденциальности. Новый метод обучения моделей может стать компромиссом между эффективностью ИИ и соблюдением конфиденциальности, которые являются визитной карточкой Apple. Остается ждать, насколько успешно эта технология будет реализована в предстоящем обновлении Siri и других сервисах Apple Intelligence.