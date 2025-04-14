Компания Anker представила новую бюджетную версию магнитной беспроводной зарядки Zolo с поддержкой Qi2 мощностью 15 Вт

Anker анонсировала новую магнитную беспроводную зарядку Zolo, которая стала более доступной альтернативой модели MagGo, выпущенной в 2024 году. Устройство уже появилось в продаже в Германии и постепенно выходит на другие европейские рынки. Несмотря на сниженную цену, зарядка сохранила все ключевые характеристики — поддержку стандарта Qi2 и мощность 15 Вт.

По заявлению производителя, Zolo Wireless Charger способна зарядить iPhone 16 Pro до 25% всего за 19 минут. В комплекте идет 1,5-метровый кабель USB-C, что на 0,5 метра длиннее, чем у предыдущей модели. Устройство стало компактнее (6×1,05 см) и легче (68 грамм), а поликарбонатный корпус улучшает теплоотведение.

Зарядка совместима с iPhone 12 и новее, а также с различными поколениями AirPods. В Европе гаджет уже доступен на Amazon за 19,99 евро в черном и белом цветах — по той же цене, что и старая модель Anker 313. Пока неясно, появится ли Zolo в США, где покупатели могут рассмотреть MagGo за 23,74 доллара.





Новинка сохранила технологию безопасности ActiveShield 2.0, которая защищает устройства от перегрева. Несмотря на более демократичную цену, Zolo не уступает по функционалу премиальным аналогам бренда. Это удачное решение для тех, кто хочет получить качественную магнитную зарядку без переплаты за бренд.