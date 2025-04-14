На AXPONA 2025 Fosi Audio анонсировала линейку HiFi-устройств, включая плантарные наушники i5 и акустику SP601, чтобы сделать высококачественный звук доступнее

На международной выставке AXPONA 2025 в Чикаго компания Fosi Audio представила свою новую стратегию и линейку HiFi-продуктов под лозунгом «Создавая инклюзивную экосистему для меломанов по всему миру». Бренд показал несколько грядущих новинок, включая пассивные полочные колонки SP601 и плантарные наушники i5, а также объявил о старте краудфандинговой кампании на Kickstarter.

Fosi Audio заявила, что её цель — сделать высококачественный звук доступным для более широкой аудитории. Компания представила новый слоган «HEAR THE UNHEARD» («Услышь неуслышанное»), подчеркивающий стремление к инновациям и ориентацию на потребности пользователей. В основе философии бренда лежат четыре принципа: дальновидность, открытость к отзывам, искренняя забота о клиентах и постоянное технологическое развитие.

На выставке Fosi Audio продемонстрировала полноценную HiFi-систему, включая проигрыватель Luna 3, CD-плеер Merak, предусилитель ZP3, ЦАП-усилитель E30, акустику и сабвуферы. Такой комплексный подход позволяет создать бесшовный аудиоопыт от источника до воспроизведения. Особое внимание привлекли флагманские продукты — колонки SP601 с динамиками из композитного материала и наушники i5 с ультратонкой мембраной и улучшенной акустикой.

Плантарные наушники i5, которые поступят в продажу через Kickstarter 22 апреля, используют уникальную технологию напыления и акустически оптимизированную конструкцию для чистого и детализированного звука. Они также отличаются эргономичным дизайном с мягкими амбушюрами и регулируемым оголовьем. Колонки SP601, в свою очередь, предлагают сбалансированное звучание с чёткими высокими, натуральными средними и мощными низкими частотами.