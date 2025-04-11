Компания AMD обновила линейку мобильных процессоров Ryzen 8000HX Dragon Range для игровых ноутбуков

AMD без лишнего шума обновила свою линейку мобильных процессоров, представив серию Ryzen 8000HX под кодовым названием Dragon Range Refresh. Эти чипы по сути являются слегка модернизированной версией предыдущего поколения Ryzen 7000HX с небольшими изменениями в тактовых частотах. Процессоры сохранили ту же архитектуру: один или два 5-нм чипа Zen 4 CCD с количеством ядер до 16 и 6-нм клиентский чип ввода-вывода с базовой интегрированной графикой, но мощной подсистемой PCIe Gen 5. Они предназначены в первую очередь для игровых ноутбуков и мобильных рабочих станций, где обычно используются вместе с дискретными видеокартами.

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В новую линейку вошли четыре модели: Ryzen 9 8945HX (16 ядер/32 потока, до 5,4 ГГц), Ryzen 9 8940HX (16 ядер/32 потока, до 5,3 ГГц), Ryzen 7 8840HX (12 ядер/24 потока, до 5,1 ГГц) и Ryzen 7 8745HX (8 ядер/16 потоков, до 5,1 ГГц). По характеристикам они практически идентичны своим предшественникам из серии 7000HX, но должны предлагаться OEM-производителям по более выгодной цене. Особенностью этих процессоров является увеличенный кэш L3 (32 МБ) и поддержка PCIe Gen 5 x16 для дискретных GPU, что делает их предпочтительным выбором по сравнению с 8-ядерными моделями серии Ryzen 8000H Hawk Point.

Интересно, что новые процессоры Ryzen 8000HX будут сосуществовать на рынке с ожидаемыми чипами Ryzen 9000HX и 9000HX3D на архитектуре Zen 5. Похоже, AMD решила предложить производителям ноутбуков более доступные варианты для игровых решений, сохранив при этом все преимущества платформы Dragon Range. Первым устройством на базе нового процессора стал ноутбук ROG Strix с Ryzen 9 8940HX, анонсированный на этой неделе.