Компания ViewSonic анонсировала компактный проектор M1 Max с аудиосистемой Harman Kardon

Компания ViewSonic объявила о выходе нового портативного проектора M1 Max, который сочетает в себе функции мультимедийного устройства и power bank. Устройство оснащено встроенной платформой Google TV для прямого стриминга контента и аудиосистемой Harman Kardon с двумя динамиками по 3 Вт каждый. Проектор способен работать до двух часов от встроенного аккумулятора емкостью 12 000 мАч, которого хватит и для зарядки внешних устройств.

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Технические характеристики включают поддержку разрешения 1080p с диагональю проекции от 40 до 100 дюймов, автоматическую коррекцию трапецеидальных искажений и низкий уровень шума вентилятора (26 дБ). Устройство весом 0,96 кг имеет компактные габариты (182×141×62 мм) и оснащено поворотной подставкой, позволяющей проецировать изображение на стены и потолок. Для подключения источников сигнала предусмотрены HDMI 1.4 и USB-C, а управление возможно как с панели проектора, так и через Wi-Fi со смартфона.

Ожидается, что поставки M1 Max начнутся в конце апреля, однако точная цена пока не раскрыта.