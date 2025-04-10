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ddr22
В iOS 19 появятся скругленные иконки приложений и обновленные элементы интерфейса
Утечки раскрыли детали масштабного редизайна в предстоящей iOS 19

Инсайдер Джон Проссер поделился новыми подробностями о предстоящей iOS 19, которые он получил из близкого к финальной версии сборки операционной системы. На его YouTube-канале Front Page Tech появилось видео, демонстрирующее значительные визуальные изменения, включая скругленные иконки приложений, которые станут более похожими на элементы visionOS для Apple Vision Pro, но сохранят характерную «сквирл»-форму вместо полностью круглых. Также заметны изменения в анимациях и расположении некоторых элементов интерфейса, таких как строки поиска.

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Особое внимание уделено обновленному TabView, который получит более целостные анимации, напоминающие поведение Dynamic Island. Ползунки громкости и яркости в Центре управления стали более округлыми. Также появилась информация о новой функции одновременной записи с основной и фронтальной камер, которая появится в iPhone 17 Pro с iOS 19, что является любопытным отсылом к аналогичной возможности в Samsung Galaxy S4 2013 года выпуска.

Эти данные перекликаются с более ранними сообщениями Марка Гурмана из Bloomberg, который также говорил о масштабных изменениях в iOS 19. Хотя официальная презентация новой ОС состоится на WWDC, начинающейся 9 июня, последние утечки добавляют достоверности информации о значительном редизайне системы. Apple явно стремится обновить визуальный язык iOS, приближая его к стилистике visionOS, но сохраняя узнаваемые черты.

#ios 19
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