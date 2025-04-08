Суббренд Nothing CMF анонсировал смартфон Phone 2 Pro и три новые модели наушников к запуску 28 апреля

Компания CMF, являющаяся суббрендом Nothing, официально объявила дату презентации своего нового смартфона CMF Phone 2 Pro. Мероприятие состоится 28 апреля в 18:30 по индийскому времени (15:00 CET). Вместе с флагманским устройством будут представлены три новые модели беспроводных наушников: CMF Buds 2, Buds 2a и Buds 2 Plus, которые, судя по названиям, станут более доступной альтернативой выпущенным ранее CMF Buds Pro 2.

Информация о характеристиках CMF Phone 2 Pro пока противоречива. Утечка с Reddit утверждала, что смартфон получит двойную основную камеру, тогда как официальный тизер компании демонстрирует только один датчик. Эксперты склонны доверять официальным данным, тем более что в предыдущей модели CMF Phone 1 второй 2-мегапиксельный сенсор оказался практически бесполезным.

Продажи новинки в Индии будут осуществляться через платформу Flipkart. Интересно, что CMF Phone 2 Pro выйдет практически одновременно с Nothing Phone 3a Pro, что свидетельствует о стратегии компании по охвату разных ценовых сегментов.

Пока остаются неизвестными точные характеристики устройства, включая тип основного датчика камеры и особенности дизайна.

Ожидается, что вскоре появятся дополнительные утечки, которые прояснят технические особенности CMF Phone 2 Pro.