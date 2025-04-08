Компания MSI анонсировала игровой монитор MAG 275QPF X30 с разрешением 1440p, частотой обновления 300 Гц и временем отклика 0,5 мс для плавного геймплея.

Компания MSI представила новый 27-дюймовый игровой монитор MAG 275QPF X30 с разрешением QHD (2560×1440 пикселей). Хотя такое разрешение уже стало стандартом для игровых моделей, устройство выделяется рекордной частотой обновления 300 Гц и заявленным временем отклика матрицы всего 0,5 мс. Эти характеристики должны обеспечить исключительно плавную картинку в динамичных играх. Монитор также поддерживает технологию Adaptive Sync для синхронизации частоты обновления с частотой кадров видеокарты.

В основе устройства лежит Rapid IPS-панель, которая обеспечивает хорошие углы обзора, но уступает OLED и mini LED дисплеям по контрастности и пиковой яркости. Статическая контрастность составляет 1000:1, а яркость в SDR-режиме достигает 400 кд/м² — этого достаточно для сертификации DisplayHDR 400. Цветовой охват охватывает 89% пространства Adobe RGB, что делает монитор не самым лучшим выбором для профессиональной работы с графикой.

Из интерфейсов доступны HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4a, а также стандартный аудиоразъем. К сожалению, производитель не оснастил монитор дополнительными портами вроде USB-хаба или KVM-переключателя. Подставка позволяет регулировать высоту экрана для удобной настройки эргономики.

На момент анонса MSI не раскрыла информацию о цене и точных сроках выхода новинки. В качестве альтернативы можно рассмотреть монитор Asus ROG Strix XG27AQMR с похожими характеристиками, который уже доступен в продаже. Новинка от MSI ориентирована в первую очередь на киберспортсменов и требовательных геймеров, ценящих высокую плавность изображения в соревновательных дисциплинах.