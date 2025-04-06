Компания KT Pocket представила тизер игрового портативного устройства KT-R1S с новым процессором MediaTek

Прошло несколько месяцев с тех пор, как KT Pocket впервые поделилась деталями о преемнике своего игрового портативного устройства KT-R1. Хотя текущая модель с процессором MediaTek Helio G99 остается достаточно мощной для среднебюджетного Android-гаджета, на горизонте уже появился новый конкурент - Ayaneo Pocket Ace, который сочетает элементы дизайна Retroid Pocket 2S и Anbernic RG405M.

Еще в октябре 2024 года KT Pocket сообщала, что KT-R2 будет доступен с процессорами Snapdragon 8 Gen 2 или Dimensity 1100. Однако недавно появившаяся информация от YouTube-канала Nittrx намекает на возможный анонс другого устройства - KT-R1S.

Хотя первоначально опубликованное изображение вызвало сомнения и даже было воспринято некоторыми как первоапрельская шутка, участники Discord-сообщества KT Pocket утверждают, что устройство действительно находится в разработке.

KT-R1

Согласно данным из надежных источников, KT-R1S получит аккумулятор емкостью 5000 мАч, как и в текущей модели KT-R1. Хотя это не является апгрейдом, переход на более новый чипсет MediaTek должен улучшить производительность при эмуляции игр с GameCube и PlayStation 2, а также увеличить время автономной работы по сравнению с существующей моделью. К сожалению, другие технические характеристики устройства пока остаются неизвестными.

Ситуация вокруг KT-R1S вызвала немало обсуждений среди фанатов портативных игровых устройств. Многие надеются, что новая модель сможет составить достойную конкуренцию появляющимся устройствам от других производителей. Пока компания не раскрыла официальных деталей, но учитывая активность в сообществе, можно ожидать скорого анонса. В любом случае, появление KT-R1S должно разнообразить рынок портативных игровых устройств среднего класса.