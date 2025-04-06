Тесты выявили, что мобильные видеокарты RTX 5090 в ноутбуках работают почти как десктопные RTX 4070 Ti Super

Ведущие производители игровых ноутбуков, включая Razer и HP, начали поставки новых моделей с видеокартами GeForce RTX 5090. Тесты показали, что хотя эти мобильные GPU действительно мощнее предыдущего поколения RTX 4090 для ноутбуков, разрыв между мобильной и десктопной версиями RTX 5090 оказался больше, чем был между мобильной и десктопной RTX 4090.

По результатам многочисленных тестов, производительность ноутбучной RTX 5090 оказалась сопоставима с десктопной RTX 4070 Ti Super - разница в 3DMark составила всего несколько процентов.

Это несколько разочаровывает, учитывая что мобильная RTX 5090 имеет больше унифицированных шейдерных блоков, TMU, ROP, RT-ядер и тензорных ядер, чем даже десктопная RTX 4070 Ti Super.

Основная проблема заключается в значительно более низком TGP мобильного чипа - частоты GPU примерно вдвое ниже, чем у десктопных аналогов. В результате теоретическая производительность мобильного решения находится в районе 30 TFLOPS против примерно 40 TFLOPS у десктопной RTX 4070 Ti.

Однако в реальных играх ситуация выглядит лучше, чем в синтетических тестах. Такие требовательные проекты, как Final Fantasy 15, Cyberpunk 2077, Black Myth: Wukong и Alan Wake 2 на максимальных настройках в 4K демонстрируют сопоставимую производительность на ноутбучной RTX 5090 и десктопной RTX 4070 Ti Super, несмотря на огромную разницу в энергопотреблении.

При этом тесты не учитывали возможности DLSS4 и MFG, которые могли бы дать мобильному решению дополнительное преимущество.