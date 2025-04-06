Hisense анонсировала новую Mini LED TV начального уровня с Fire TV и 144Hz.

Компания Hisense анонсировала новую модель телевизора U6QF с Mini LED-подсветкой. Это бюджетный вариант в линейке 2025 года, которая также включает более продвинутые модели, такие как U9QG. Телевизор будет доступен в нескольких размерах — от 55 до 100 дюймов.

По сравнению с другими новинками линейки ULED, U6QF обладает немного меньшей частотой обновления — 144 Гц вместо 165 Гц. Однако он поддерживает 4K-разрешение, а также технологии ALLM, VRR и AMD FreeSync, что делает его подходящим для игр.

Ещё одно отличие U6QF от более дорогих моделей — использование платформы Fire TV вместо Google TV. В комплекте идёт пульт с голосовым управлением Alexa. Телевизор оснащён акустической системой 2.1 с поддержкой Dolby Atmos, а также модулем Wi-Fi 6E. Полный список разъёмов пока не опубликован.

Дата выхода и точная стоимость U6QF пока не объявлены. Однако, судя по цене прошлогодней модели U6N, которая изначально стоила $549,99, а сейчас продаётся за $348, новая версия окажется ещё доступнее.