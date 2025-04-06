Первые данные свидетельствуют о разработке Samsung Galaxy Watch 8 в двух размерах и третьей загадочной модели смарт-часов

Первые свидетельства о новых смарт-часах Samsung Galaxy Watch 8 начали появляться в сети, указывая на то, что компания готовит как минимум три модели. В базах данных регуляторных органов были обнаружены модели с номерами SM-L320 и SM-L330, которые традиционно соответствуют двум размерам основной линейки. Кроме того, найдены упоминания о загадочной третьей модели с совершенно иной нумерацией — SM-L500 и SM-L505U.

На данный момент в корейской сертификационной базе Safety Korea была подтверждена информация только о батарее модели SM-L330. Этот вариант Galaxy Watch 8 получит аккумулятор емкостью 435 мАч, что всего на 10 мАч (2,35%) больше, чем у аналогичной модели Galaxy Watch 7. Судя по нумерации, SM-L330 представляет собой крупную версию часов, в то время как SM-L320, вероятно, будет компактным 40-миллиметровым вариантом.

Особый интерес вызывает третья модель с номерами SM-L500/SM-L505U. Ее нумерация значительно отличается как от прошлогоднего Galaxy Watch Ultra, так и от Galaxy Watch6 Classic. Это породило предположения, что Samsung может возродить линейку Classic после двухлетнего перерыва. Однако точная информация о дизайне и характеристиках этой модели пока отсутствует.

Ожидается, что Samsung представит новые часы Galaxy Watch 8 вместе со складными смартфонами на мероприятии Galaxy Unpacked в июле.