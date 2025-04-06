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ddr22
MangoBoost установила рекорд производительности на AMD Instinct MI300X
MangoBoost показала рекордные результаты в тестах MLPerf Inference v5.0, превзойдя системы на NVIDIA H100 благодаря оптимизированному ПО для AMD MI300X.

Компания MangoBoost, специализирующаяся на решениях для ИИ-инфраструктуры, объявила о рекордных результатах своих систем в тестах MLPerf Inference v5.0. Их программное обеспечение Mango LLMBoost в сочетании с GPU AMD Instinct MI300X продемонстрировало наивысшую производительность в категории оффлайн-инференса для модели Llama2-70B.

Тесты проводились на кластере из 32 GPU MI300X, распределенных по четырем серверным узлам. Решение MangoBoost показало 103 182 токена в секунду в оффлайн-сценарии и 93 039 токенов в серверном сценарии, что на 24% превышает лучший результат систем на NVIDIA H100. При этом стоимость решения оказалась значительно ниже — GPU AMD стоят $15-17 тысяч против $32-40 тысяч за H100, что дает экономию до 62%.  

Mango LLMBoost представляет собой масштабируемое MLOps-решение для предприятий, поддерживающее более 50 открытых моделей, включая Llama, Qwen и DeepSeek. Оно предлагает автоматическую параллелизацию, настройку параметров и масштабирование контекста, что позволяет эффективно распределять нагрузку между GPU. ПО доступно как в облачных маркетплейсах (AWS, Azure, GCP), так и для локального развертывания.  

Достичь таких показателей удалось благодаря тесному сотрудничеству с AMD и использованию стека ROCm для максимального раскрытия потенциала MI300X. Помимо рекордов в MLPerf, Mango LLMBoost показал впечатляющие результаты в облачных тестах, демонстрируя до 138-кратное ускорение по сравнению с Ollama на конфигурации с 8 GPU NVIDIA A100.  

#mangoboost
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