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ddr22
Ассоциация ESA заявила, что введенные Трампом тарифы нанесли серьезный ущерб игровой индустрии
Они затронули производство консолей и комплектующих

После объявления Дональдом Трампом новых тарифов, которые должны вступить в силу 5 и 9 апреля, в игровой индустрии начали обсуждать возможные последствия. Как выяснилось, Ассоциация развлекательного программного обеспечения (ESA) ожидает, что эти меры окажут серьезное негативное влияние на отрасль. Об этом сообщила старший вице-президент ESA Обри Куинн в интервью Game File.  

По словам Куинн, игровое оборудование пострадает сразу по нескольким направлениям, поскольку тарифы затронут не только Вьетнам, Китай и Камбоджу, но и другие страны. Она пояснила, что любое готовое изделие, которое покупают потребители, скорее всего, будет облагаться множеством тарифов одновременно. Ранее предполагалось, что новые пошлины могут повлиять на цену Nintendo Switch 2, но теперь стало ясно, что проблема гораздо шире — базовый 10-процентный тариф на все импортные товары в США только усугубит ситуацию.  

Тем не менее, представитель ESA выразила осторожный оптимизм, заявив, что ассоциация надеется на решение, которое не навредит ни американским отраслям, ни потребителям. В то же время аналитик Niko Partners Даниэль Ахмад считает, что Nintendo в ближайшее время не станет повышать цену на Switch 2, несмотря на новые экономические условия.  


#тарифы
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