ПК-версия The Last of Us Part II Remastered запустилась без обещанного DLSS 4, но с плавным геймплеем и множеством графических настроек

The Last of Us Part II Remastered наконец-то вышла на ПК, позволив игрокам заново пережить историю Джоэла и Элли до премьеры второго сезона сериала HBO. Портом занимались студии Nixxes Software и Iron Galaxy Studios, известные по другим переводам игр Sony на ПК. Хотя предыдущий порт первой части от Iron Galaxy изначально подвергался критике, в этот раз релиз прошел более гладко, хотя и не без нюансов.

Главным разочарованием стало отсутствие поддержки NVIDIA DLSS 4 с технологией Multi-Frame Generation, которую изначально анонсировали в блоге NVIDIA. В итоге упоминание об этой функции убрали, а сама она не появилась ни в настройках игры, ни через принудительное включение в панели управления NVIDIA. Разработчики не дали комментариев по этому поводу, оставив надежду, что функция может быть добавлена позже. Тем не менее, игра поддерживает DLSS Super Resolution, FSR 3.1, XeSS, а также генерацию кадров от NVIDIA и AMD.

Игра предлагает обширные настройки графики, включая качество текстур, теней, отражений, объемных эффектов и многое другое. Каждая опция сопровождается пояснением о ее влиянии на производительность. Также есть регулировка интенсивности размытия в движении, зернистости пленки, встряски камеры и поля зрения. Несмотря на отсутствие революционных улучшений по сравнению с версией для PS5, игра выглядит отлично, особенно благодаря детализированным анимациям и художественному стилю.

На мощном ПК с RTX 5090 и Ryzen 7 7800X3D игра демонстрировала стабильные 150 кадров в секунду в 4K с максимальными настройками и включенной генерацией кадров. DLSS Quality поднимал этот показатель до 175 FPS, а DLSS Performance — до 190 FPS. При этом разница в качестве изображения между этими режимами была заметна, но не критична. Важно отметить, что игра практически не страдала от микрофризов, что особенно важно для кинематографичного проекта.