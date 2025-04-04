Статистика Amazon за март показала что AMD контролирует почти 80% продаж процессоров в США, заработав в пять раз больше Intel

Свежие данные о продажах процессоров на Amazon США за март 2025 года подтвердили лидерство AMD на рынке. Компания захватила впечатляющие 78,74% рынка, оставив Intel лишь 21,26%. В денежном выражении разрыв еще более значительный — AMD заработала около 7,8 миллиона долларов против 1,5 миллиона у Intel.

Лидером продаж стал флагманский Ryzen 7 9800X3D, разошедшийся тиражом около 7000 экземпляров. Неожиданно высокие позиции занял и бюджетный Ryzen 5 5500, занявший второе место с 3000 проданных процессоров. В топ-10 также вошли Ryzen 7 7800X3D и Ryzen 9 9900X, тогда как Intel смогла провести в этот список только Core i5-12400F и Core i7-12700K.

Особенно показательно сравнение новейших линеек обеих компаний. Процессоры AMD Ryzen 9000 без 3D-кеша показывают скромные результаты, уступая более старым моделям. Но ситуация у Intel выглядит еще хуже — флагманский Core Ultra 7 265K из новой серии Core Ultra 200S продался всего в 500 экземплярах, что можно считать провалом.

Аналитики отмечают, что успех AMD во многом связан с удачным ценовым позиционированием и технологией 3D V-Cache, которая особенно востребована среди геймеров. При этом даже устаревшие платформы вроде AM4 продолжают приносить компании значительную прибыль благодаря привлекательному соотношению цены и производительности.

Сложившаяся ситуация демонстрирует, что Intel пока не может предложить достойную конкуренцию AMD в ключевых ценовых сегментах. Пока компания делает ставку на новые архитектуры, покупатели массово выбирают проверенные решения от AMD, особенно в среднем и бюджетном сегментах. Этот тренд сохраняется уже несколько лет и, судя по всему, в ближайшее время вряд ли изменится.