Тесты подтвердили что ноутбуки с видеокартами GeForce RTX 5080 демонстрируют на 25-35% лучшую производительность в растеризации по сравнению с RTX 4080

Недавние тесты производительности новых игровых ноутбуков с видеокартами GeForce RTX 5080 показали впечатляющий прирост скорости по сравнению с предыдущим поколением RTX 4080. Согласно данным, полученным при тестировании модели Schenker Neo 2025 года и других устройств, разница в чистой растеризации составляет от 25 до 35 процентов. Эти цифры подтверждаются результатами синтетических тестов 3DMark и реальными игровыми сценариями.

В популярных играх, таких как Cyberpunk 2077 и Strange Brigade, новый RTX 5080 демонстрирует прирост производительности на 30-35%. Другие проекты, включая Assassin's Creed: Shadows, Final Fantasy 15, Alan Wake 2 и Baldur's Gate 3, показывают улучшение на 15-30% независимо от разрешения — будь то 1080p или 4K. Важно отметить, что эти результаты получены без использования технологий масштабирования DLSS, что делает их особенно показательными для оценки реальной мощности новых видеокарт.

Когда речь заходит о DLSS, преимущества RTX 5080 становятся еще более очевидными. Технология DLSS4, доступная только для серии RTX 50, использует более совершенную AI-модель и поддерживает multi-frame generation (MFG). Это означает, что в играх с поддержкой DLSS4 разница в производительности между новым и старым поколением будет еще более значительной.

Для владельцев ноутбуков с RTX 4080 эти данные могут стать веским аргументом в пользу апгрейда, особенно если они играют в требовательные современные игры. Однако стоит учитывать, что максимальный прирост производительности будет заметен именно в проектах, оптимизированных под новые технологии NVIDIA. В любом случае, 25-35% увеличение скорости в чистой растеризации — это серьезный шаг вперед для мобильных игровых решений.