Согласно новым данным, Xiaomi планирует выпустить базовую версию Xiaomi 16 в Китае и на глобальном рынке, в то время как Pro-модель с экраном 6,8 дюйма снова будет доступна только в КНР

Недавно появилась новая информация о планах Xiaomi по выпуску флагманской линейки Xiaomi 16. Согласно данным инсайдера Yogesh Brar, компания готовится представить базовую модель Xiaomi 16 как на китайском, так и на глобальном рынке. Ожидается, что релиз состоится в сентябре или октябре этого года, а глобальная презентация может пройти в рамках выставки MWC.

Однако ситуация с Xiaomi 16 Pro выглядит иначе. Как и в случае с предыдущими Pro-версиями, эта модель, вероятно, будет доступна исключительно в Китае. На международный рынок, судя по всему, поступят только базовый Xiaomi 16 и топовая версия Ultra.



Известно, что обе модели получат несколько значительных изменений по сравнению с предшественниками. В частности, ожидается увеличение размеров дисплеев — особенно это касается Pro-версии, которая должна получить экран диагональю 6,8 дюйма. Базовый Xiaomi 16, в свою очередь, может обзавестись новой перископической камерой с зумом.



Пока компания официально не подтвердила эти данные, но если информация соответствует действительности, поклонникам бренда за пределами Китая снова не удастся легально приобрести Pro-версию флагмана. Впрочем, до официального анонса еще несколько месяцев, и ситуация может измениться.