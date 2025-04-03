Samsung перенес релиз Galaxy S25 Edge на май или июнь из-за изменений в Mobile Experience Division, хотя некоторые источники утверждают, что апрельский дебют изначально не планировался

Samsung до сих пор официально не раскрыла деталей о своем ультратонком флагмане Galaxy S25 Edge. Компания лишь показала устройство на январском Galaxy Unpacked, а затем на MWC 2025 в Барселоне, но ни характеристик, ни точной даты выхода так и не назвала.

Тем временем в сети распространились слухи, что смартфон выйдет 15 апреля в качестве четвертой модели в линейке Galaxy S25. Однако недавно появилась другая информация — релиз якобы перенесли на май или июнь. Причиной задержки называют реорганизацию подразделения Mobile Experience Division, о чем сообщило издание ET News со ссылкой на анонимные инсайдерские источники. Эту же версию поддержал инсайдер Ice Universe, но без уточнения деталей.



Впрочем, не все согласны с тем, что изначально планировался апрельский запуск. Известный инсайдер Max Jambor заявил, что релиз Galaxy S25 Edge всегда намечался лишь на второй квартал 2025 года. Если это так, то ждать смартфон придется еще около трех месяцев.