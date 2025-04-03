Новые утечки раскрыли дизайн и характеристики Motorola Edge 60 Pro

В сети появились новые сведения о готовящемся к выходу смартфоне Motorola Edge 60 Pro. Инсайдеры XpertPick и Sudhanshu Ambhore опубликовали фотографии устройства, которые, судя по наличию измерительных линеек в кадре, вероятно, были сделаны в ходе процедуры сертификации. Снимки подтверждают дизайн с изогнутым экраном и тройной основной камерой, соответствующий ранее слитым промоматериалам.

Согласно данным Geekbench, Motorola оснастит Edge 60 Pro процессором MediaTek Dimensity 8350, изготовленным по 4-нм техпроцессу, и 12 ГБ оперативной памяти. Тесты показывают, что новый чипсет обеспечит примерно 20% прирост производительности по сравнению с Snapdragon 7 Gen 3 в Edge 50 Pro. По уровню мощности новинка будет сопоставима с Poco X6 Pro и Xiaomi 14T.

Анонс Edge 60 Pro ожидается в ближайшее время, учитывая, что компания уже представила более доступную модель Edge 60 Fusion. Новый флагман линейки сохранит фирменный дизайн Motorola, но получит существенные аппаратные улучшения. Особый интерес представляет камера смартфона — пока точные характеристики модулей не раскрываются, но тройная система обещает быть более продвинутой, чем у предшественника.

Пока Motorola официально не комментирует утечки, но если информация верна, презентация Edge 60 Pro может состояться в течение ближайших недель. Смартфон должен занять место в премиальном сегменте и составить конкуренцию недавним новинкам от Xiaomi и других производителей.