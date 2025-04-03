Nintendo представила новую игру из серии Donkey Kong под названием Donkey Kong Bananza, которая выйдет эксклюзивно на консоли Switch 2 17 июля 2025 года. Это будет трёхмерный платформер, стилистически вдохновлённый успешным мультфильмом "Братья Супер Марио" и игрой Super Mario Odyssey, о чём можно судить по яркой, насыщенной цветами графике и новому дизайну главного героя.
Релиз игры запланирован чуть более чем через месяц после мирового запуска Nintendo Switch 2, который состоится 5 июня. Хотя подробностей о геймплее пока немного, трейлер, показанный во время Nintendo Direct, демонстрирует динамичный платформер с узнаваемой стилистикой серии, но в совершенно новом 3D-формате.
Ещё в январе компания выпустила обновлённую HD-версию классического Donkey Kong Country Returns для Switch с улучшенной графикой. Однако, как отмечают обозреватели, кроме визуальных улучшений игра не получила существенных изменений, что делает её в первую очередь интересной для новичков и коллекционеров, а не для тех, кто ждёт принципиально новых впечатлений.
Выход эксклюзива на новой консоли вскоре после её запуска — очевидная попытка Nintendo заинтересовать аудиторию обновлённой версией одного из своих культовых персонажей.
Пока остаётся много вопросов о том, какие именно механики и нововведения предложит Donkey Kong Bananza, но уже сейчас ясно, что Nintendo делает ставку на этот проект как на один из флагманских тайтлов для продвижения Switch 2.
Nintendo представила новую игру из серии Donkey Kong под названием Donkey Kong Bananza, которая выйдет эксклюзивно на консоли Switch 2 17 июля 2025 года. Это будет трёхмерный платформер, стилистически вдохновлённый успешным мультфильмом "Братья Супер Марио" и игрой Super Mario Odyssey, о чём можно судить по яркой, насыщенной цветами графике и новому дизайну главного героя.