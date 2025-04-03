Nintendo анонсировала новый 3D-платформер Donkey Kong Bananza с дизайном из фильма про Марио, релиз запланирован на 17 июля для Switch 2

Nintendo представила новую игру из серии Donkey Kong под названием Donkey Kong Bananza, которая выйдет эксклюзивно на консоли Switch 2 17 июля 2025 года. Это будет трёхмерный платформер, стилистически вдохновлённый успешным мультфильмом "Братья Супер Марио" и игрой Super Mario Odyssey, о чём можно судить по яркой, насыщенной цветами графике и новому дизайну главного героя.

Релиз игры запланирован чуть более чем через месяц после мирового запуска Nintendo Switch 2, который состоится 5 июня. Хотя подробностей о геймплее пока немного, трейлер, показанный во время Nintendo Direct, демонстрирует динамичный платформер с узнаваемой стилистикой серии, но в совершенно новом 3D-формате.



Ещё в январе компания выпустила обновлённую HD-версию классического Donkey Kong Country Returns для Switch с улучшенной графикой. Однако, как отмечают обозреватели, кроме визуальных улучшений игра не получила существенных изменений, что делает её в первую очередь интересной для новичков и коллекционеров, а не для тех, кто ждёт принципиально новых впечатлений.



Выход эксклюзива на новой консоли вскоре после её запуска — очевидная попытка Nintendo заинтересовать аудиторию обновлённой версией одного из своих культовых персонажей.



Пока остаётся много вопросов о том, какие именно механики и нововведения предложит Donkey Kong Bananza, но уже сейчас ясно, что Nintendo делает ставку на этот проект как на один из флагманских тайтлов для продвижения Switch 2.