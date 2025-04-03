В сети появились первые бенчмарки мобильной RTX 5080, демонстрирующие отставание на 10-15% от флагманской RTX 5090 в играх и синтетических тестах

Первые тесты ноутбучных видеокарт нового поколения Blackwell подтвердили ожидаемую разницу в производительности между моделями RTX 5080 и RTX 5090. Сравнение проводилось на идентичных ноутбуках Schenker Neo 16 с процессором Ryzen 9 9955HX, где разница составила 10-15% в пользу флагманской модели. Эта тенденция сохраняется как в синтетических тестах 3DMark, так и в реальных играх, включая Baldur's Gate 3, Final Fantasy XV, Alan Wake 2 и Assassin's Creed: Shadow.

Интересно, что разрыв в производительности остаётся стабильным независимо от использования технологии DLSS. Например, в Assassin's Creed: Shadow с включённым DLSS RTX 5090 сохраняет своё преимущество в те же 15%. Наибольшая разница заметна в 4K-разрешении на требовательных играх, тогда как в более низких разрешениях, где нагрузка на GPU меньше, отставание RTX 5080 сокращается.

Аналитики отмечают, что относительно небольшой разрыв в производительности делает RTX 5080 более выгодным выбором с точки зрения соотношения цена/качество. Экономия в несколько сотен долларов при потере всего 10-15% производительности может быть оправдана для многих пользователей. Эта ситуация повторяет соотношение между предыдущими поколениями мобильных видеокарт RTX 4080 и RTX 4090.