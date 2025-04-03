В новых сборках Windows 11 обнаружены признаки специального игрового интерфейса для будущих Xbox-устройств и портативных ПК

Microsoft работает над адаптацией Windows для игровых портативных устройств, что стало очевидным после изучения последних тестовых сборок системы. В одном из языковых пакетов Windows 11 разработчики обнаружили ссылки на параметр Gaming_GamingPosture_ChooseHomeApp, который предположительно позволит запускать устройство в полноэкранном игровом режиме или выбирать между различными интерфейсами, включая Xbox-подобное меню. Эти изменения могут стать основой для будущего портативного устройства Xbox, известного под кодовым названием Project Kennan, которое разрабатывается в партнёрстве с Asus.

Главная проблема, которую пытается решить Microsoft, — неудобство управления Windows стандартным геймпадом. Существующие Windows-устройства, такие как Asus ROG Ally, хоть и превосходят Steam Deck по мощности, но проигрывают в удобстве интерфейса. Valve с SteamOS создала систему, идеально адаптированную для управления с контроллера, что сделало её эталоном в этом сегменте. Microsoft уже предприняла небольшие шаги по адаптации Windows для портативных устройств, включая компактный игровой режим Game Bar и улучшенный ввод с контроллера, но этих изменений пока недостаточно.

Новые изменения в Windows 11 могут стать первым серьёзным шагом к созданию полноценной игровой оболочки, способной конкурировать со SteamOS. Успех этой инициативы особенно важен в свете слухов о новом игровом устройстве Xbox, запланированном на 2027 год. Как и Project Kennan, эта консоль будет работать на Windows, поэтому удобство управления с контроллера станет ключевым фактором её популярности.

Microsoft явно стремится создать единую экосистему, где игровые консоли, портативные устройства и ПК будут использовать общую платформу с адаптированным интерфейсом. Это может изменить правила игры на рынке портативных устройств, где сейчас доминирует Steam Deck благодаря своей простоте и удобству. Однако успех этой стратегии будет зависеть от того, насколько хорошо Microsoft сможет адаптировать сложную систему Windows для управления с геймпада без потери функциональности.