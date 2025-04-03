Компания Asus представила более доступную версию OLED-монитора ROG Strix XG27UCDMG с 4K и 240 Гц, которая стоит на 300 евро дешевле флагманской модели

Asus неожиданно начала продажи нового игрового монитора ROG Strix XG27UCDMG в Европе и Великобритании, всего через месяц после его дебюта в Китае. В отличие от флагманской модели ROG Strix PG27UCDM, представленной в феврале с помпой и глобальным анонсом, эта версия появилась на рынке практически без предупреждения. Примечательно, что новинка предлагает практически идентичные характеристики, но по значительно более доступной цене — около 1049 евро против 1299 евро за старшую модель.

Основное отличие между мониторами заключается в версии DisplayPort — XG27UCDMG использует DisplayPort 1.4 вместо DisplayPort 2.1. Однако оба устройства оснащены одинаковой панелью QD-OLED четвертого поколения с диагональю 27 дюймов, разрешением 4K, частотой обновления 240 Гц и временем отклика 0,03 мс. Пиковая яркость в HDR-режиме достигает 1000 нит. Набор портов идентичен: HDMI 2.1, USB Type-A, USB Type-B и USB Type-C.

Столь существенная разница в цене при минимальных технических отличиях делает новую модель крайне привлекательной для геймеров, желающих получить топовые характеристики без переплаты. В Великобритании монитор пока доступен только через немецких ритейлеров по цене около 1379 фунтов, но ожидается, что локальные поставщики предложат более выгодные условия.