Компания Xiaomi выпустила новый бюджетный Redmi A5 с процессором Unisoc T7250, экраном 120 Гц и улучшенной батареей на 5200 мАч

Xiaomi представила новый бюджетный смартфон Redmi A5 для глобального рынка. Устройство получило полностью обновлённый дизайн, хотя технические характеристики остались практически на уровне предыдущей модели Redmi A4. Наиболее заметным внешним изменением стала двойная камера в продолговатом модуле, напоминающем решение в iPhone 16. Однако в плане возможностей камеры даже произошёл шаг назад — основная матрица теперь имеет 32 МП вместо 50 МП у предшественника.

Сердцем устройства стал процессор Unisoc T7250, работающий в паре с оперативной памятью LPDDR4x объёмом до 4 ГБ. Пользователям доступно 128 ГБ встроенной памяти стандарта eMMC 5.1 с возможностью расширения до 2 ТБ через microSD. Экран сохранил диагональ 6,88 дюйма с IPS-матрицей и разрешением HD+, но теперь поддерживает частоту обновления 120 Гц и частоту опроса касаний 240 Гц. Батарея немного увеличилась до 5200 мАч при поддержке 15-ваттной зарядки.

Смартфон работает на Android 15 (Go Edition), но компания не уточнила сроки поддержки устройства обновлениями. Среди дополнительных особенностей — боковой сканер отпечатков, разъём для наушников 3,5 мм и Bluetooth 5.2. Устройство доступно в четырёх цветах и стоит всего 79 долларов, что делает его одним из самых доступных смартфонов с экраном высокой частоты обновления.