Компания Vivo раскрыла планы по выпуску смартфонов X200 Ultra и X200s, планшетов Pad5 Pro и Pad SE, а также умных часов Watch 5

Vivo готовится к крупному мероприятию в конце этого месяца, где представит целую линейку новых устройств. Главной новинкой станет флагманский смартфон X200 Ultra, который компания активно анонсировала в последние недели. Этот аппарат позиционируется как конкурент Samsung Galaxy S25 Ultra и iPhone 16 Pro Max. Однако, как выяснилось, это не единственное устройство, которое покажет Vivo. Вместе с X200 Ultra представят более доступную модель X200s, планшеты Pad5 Pro и Pad SE, а также умные часы Watch 5.

Компания уже опубликовала тизеры с изображениями новинок, но точную дату презентации пока не назвала. Вместо этого Vivo открыла сайт для предварительных заказов, где можно оформить бронь с выгодными скидками для первых покупателей. Судя по всему, теперь производитель начнёт постепенно раскрывать подробности о каждом устройстве, хотя до этого момента основное внимание уделялось именно X200 Ultra.

Пока неизвестно, будут ли все эти устройства доступны за пределами Китая. Однако сам факт такого масштабного анонса говорит о том, что Vivo намерена составить серьёзную конкуренцию Oppo, которая также запланировала презентацию на 10 апреля. У Oppo в планах — смартфоны Find X8s, Find X8s Plus и Find X8 Ultra, а также планшет Pad 4 Pro и часы Watch X2 Mini.

Апрель обещает быть насыщенным месяцем для поклонников техники Vivo и Oppo. Обе компании готовят не только флагманские смартфоны, но и сопутствующие гаджеты, что делает предстоящие анонсы ещё более интересными. Остаётся дождаться официальных презентаций, чтобы узнать все подробности о характеристиках, ценах и доступности новинок в разных регионах.