Новые документы FCC подтвердили разработку Pro Controller для Switch 2 с разъёмом для наушников и улучшенной Bluetooth-совместимостью

На форуме Famiboards обнаружили документы FCC (Federal Communications Commission), подтверждающие существование Pro Controller для новой консоли. В отличие от предыдущей версии, новинка получит разъём для наушников — решение, которого так не хватало владельцам оригинального Switch Pro Controller. Это избавит игроков от необходимости искать обходные пути для приватного прослушивания звука, особенно учитывая ограниченную совместимость Bluetooth-гарнитур с текущей версией консоли.

Из документов следует, что беспроводные возможности контроллера будут соответствовать стандартам Xbox и PlayStation. Хотя точная версия Bluetooth пока не указана, участники Famiboards предполагают использование Bluetooth 5.2 или новее, что откроет возможность подключения через LE Audio для более стабильного соединения и улучшенного качества звука. Также в документах упоминается новая батарея, отличающаяся от используемой в текущем Pro Controller и унаследованной от Nintendo 3DS. Это вызывает вопросы, поскольку именно ёмкий аккумулятор обеспечивал выдающуюся автономность оригинального контроллера.

Интересно, что это уже не первая находка, связанная с аксессуарами для Switch 2. Ранее в FCC зарегистрировали устройство с характеристиками, напоминающими контроллер от GameCube. Это породило слухи о возможных ремастерах классических игр для GameCube или расширении каталога Nintendo Switch Online. Пока Nintendo хранит молчание относительно технических деталей Switch 2, но обнаруженные документы позволяют с уверенностью говорить, что компания готовит серьёзные улучшения в плане периферии для своей новой консоли.