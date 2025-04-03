Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
OpenAI открыла всем пользователям доступ к своему генератору изображений в стиле Ghibli
Генератор изображений OpenAI в стиле Studio Ghibli стал доступен всем пользователям, вызвав дискуссии об авторских правах

OpenAI сделала свой новый генератор изображений доступным для всех пользователей платформы. Этот инструмент, запущенный в марте, уже успел стать вирусным благодаря возможности создавать картинки в узнаваемом стиле Studio Ghibli. Хотя компания официально не анонсировала полный доступ, в посте CEO Сэма Олтмана в X (бывший Twitter) упоминалось, что бесплатные пользователи смогут генерировать до трёх изображений в день.  

Социальные сети буквально взорвались трендом «гиблификации» — пользователи массово стали загружать свои фотографии, превращая их в персонажей из миров Хаяо Миядзаки. Тренд стал настолько популярным, что Олтман даже пошутил о «плавящихся GPU» из-за огромного количества запросов. Однако вместе с вирусным распространением возникли и серьёзные вопросы о юридических аспектах использования стиля Studio Ghibli.  

Как объяснил в интервью TechCrunch адвокат по интеллектуальной собственности Эван Браун, ситуация находится в правовой серой зоне. Хотя напрямую запретить имитацию стиля невозможно, остаётся открытым вопрос о законности использования защищённых авторским правом работ для обучения нейросетей. В разных странах этот вопрос решается по-разному, и судебные разбирательства ещё продолжаются. Некоторые эксперты даже высказали предположение, что вирусный тренд может быть способом OpenAI собрать больше данных для обучения, хотя пока это остаётся лишь теорией.  

Интересно, что некоторые пользователи Reddit сообщали о получении ошибок, связанных с нарушением авторских прав, при попытке создать изображения в стиле Ghibli. Однако эти случаи выглядят несистемными — тысячи других пользователей продолжают спокойно делиться своими «гиблифицированными» портретами в соцсетях. Пока OpenAI не дала чётких разъяснений по этому поводу, остаётся только гадать, как компания будет реагировать на возможные претензии со стороны правообладателей.  


#openai
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В 2032 году в России завершат строительство Крапивинской ГЭС — крупнейшего советского недостроя
+
Samsung не сдержала обещание по бета-обновлению One UI 7 для Galaxy A55
3
На Горьковском автозаводе разработали новую усиленную коробку передач A21R22
1
Обновление OxygenOS для OnePlus 13 улучшило безопасность, но спровоцировало новые жалобы
+
В сравнении с DDR5-6400 оперативная память DDR5-9600 может обеспечивать 12%-й прирост FPS в играх
8
Nintendo Switch 2 имеет лучшую совместимость и немного дороже предыдущего поколения
1
TSMC начала принимать заказы на 2-нм чипы по цене 30 тысяч долларов за пластину
4
Jonsbo выпускает более крупную версию корпуса C6-ITX под названием C6 Max
+
Loongson представила первый отечественный сервер, не использующий зарубежные компоненты
4
Ученые успешно объединили два несовместимых материала в квантовый «сэндвич»
+
Обнаружена GeForce RTX 5090 с повышенным на 9% числом ROP
4
В России хотят запретить движение электросамокатов по тротуарам
9
Активность Проксимы Центавра ставит под вопрос обитаемость ближайшей экзопланеты
3
Ульяновский автозавод начал активно заниматься обновлением моторов
+
Производитель подтвердил дебют компактного смартфона OnePlus 13T в апреле 2025 года
+
Лазерное оружие проекта «Посох» будет работать в невидимом глазу диапазоне
1
Бербок: Будущая сделка по ресурсам между США и Украиной должна соответствовать законам ЕС
4
Gelandewagen разорвал Tesla Cybertruck в буквальном смысле
1
Учёные NASA доказали, что даже продвинутые технологии не могут доставить здорового человек на Марс
+
В Windows 11 появилась функция быстрого восстановления после сбоев
1

Популярные статьи

Почему я не планирую покупать монитор с разрешением 4К, и из-за чего видеокарты постоянно дорожают
64
5 причин не ждать новую видеокарту GeForce RTX 5060, а купить GeForce RTX 4060 весной 2025 года
84
"Капитан Америка: Новый мир", "В потерянных землях", "Бастион 36": краткий обзор новых фильмов
1
Герой комиксов Marvel, Каратель, в фильмах (субъективное мнение)
1
Недостатки у PlayStation 5 - личный взгляд без розовых очков
17
На что способна мобильная Nvidia RTX 5080 в новом игровом ноутбуке Asus ROG Zephyrus G14
3
Построение самого компактного ПК или RTX 4090 в объеме 0.5 литра
16
О первом российском фотолитографе и его роли в развитии индустрии
173
На первое апреля: Почему AMD Radeon это лучшие видеокарты с длительной поддержкой и потенциалом
50
Большая подборка красивых и дешевых скинов для Counter Strike 2 — от двух до двухсот рублей
11

Сейчас обсуждают

Незваный Гость
02:29
Красавчик
Почему 5000 серия видеокарт AMD Radeon RX это скам
Алекс Гурзан
02:21
Автор, ты хотя бы проверял инфу и не вводил бы людей в заблуждение. "До сих пор это казалось невозможным, и только Mozilla предлагала возможность установки расширений на свою мобильную версию." Kiwi B...
Google создала версию Chrome для Android с поддержкой расширений
Никита Машук
02:03
А что на амд уже не надо память разгонять? Вообще то ам5 единственные процессоры работающие с ддр5 без делителя тактов обращений между контроллером памяти и самой памятью, то есть uclk:memclk=1:1. Есл...
В сравнении с DDR5-6400 оперативная память DDR5-9600 может обеспечивать 12%-й прирост FPS в играх
0xYsnn
01:39
Классный совет, играть в киберспортивные шутеры с генерацией кадров. Премию им выписать
На что способна мобильная Nvidia RTX 5080 в новом игровом ноутбуке Asus ROG Zephyrus G14
Lubitel 32
01:29
Что Blue что Black один фиг BSOD. Да и суть от этого не сильно меняется, видимо с программистами у них все совсем плохо. Раз это выдают за инновацию. Ну чтож будем посмотреть как часто он будет мелька...
Microsoft отказалась от синего «экрана смерти» в Windows 11 в пользу черного фона
Ветал Винчестер
01:29
10-20% очень мало даже. при 25-30 ватах, там отрыв от 18 вт стимдека будет 40-50%, но клоуны из секты декофилов, покупающие 64гб версии обычные за 35к с Авито, вам расскажут как сосет рог Али Х за 95к...
ROG Ally X на SteamOS 3.8 обогнал Steam Deck на 20% при одинаковом энергопотреблении
Gamandril
01:25
Да там все типично устроено, чтобы сохранить численность. Измена это когда женщина идет налево, либо мужчина живет с одной, любит другую и к ней наведывается. Просто переспать это не измена у мужчин, ...
О первом российском фотолитографе и его роли в развитии индустрии
Lubitel 32
01:17
Где вы тут статью увидели! Этож реклама с поверхностным обзором определенной группы товаров на выделенной торговой площадке. Нету в этой писанине решительно никакой ценности. Тут ни слова о нагреве VR...
7 лучших материнских плат для процессоров Ryzen 5 7500F, Ryzen 5 7400F и Ryzen 5 8400F в 2025 году
Влад Морозов
01:17
Я считаю что AMD видеокарты как по мне лучше, а NVIDIA мне не нравятся, каждый человек имеет право пользоваться тем что ему нравится, а из того что я прочитал из всего этого и понял что видеокарты от ...
Почему 5000 серия видеокарт AMD Radeon RX это скам
Александр Попов
01:08
Достаточно выключить оверлей nvidia в настройках nvidia app. Проблем никаких. Давно проверил и убедился. 4070 ti и windows 10
Ulefone запускает продажи бронированного смартфона Armor 30 Pro с батареей на 12800 мАч за 450$
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем