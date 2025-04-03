Генератор изображений OpenAI в стиле Studio Ghibli стал доступен всем пользователям, вызвав дискуссии об авторских правах

OpenAI сделала свой новый генератор изображений доступным для всех пользователей платформы. Этот инструмент, запущенный в марте, уже успел стать вирусным благодаря возможности создавать картинки в узнаваемом стиле Studio Ghibli. Хотя компания официально не анонсировала полный доступ, в посте CEO Сэма Олтмана в X (бывший Twitter) упоминалось, что бесплатные пользователи смогут генерировать до трёх изображений в день.

Социальные сети буквально взорвались трендом «гиблификации» — пользователи массово стали загружать свои фотографии, превращая их в персонажей из миров Хаяо Миядзаки. Тренд стал настолько популярным, что Олтман даже пошутил о «плавящихся GPU» из-за огромного количества запросов. Однако вместе с вирусным распространением возникли и серьёзные вопросы о юридических аспектах использования стиля Studio Ghibli.

Как объяснил в интервью TechCrunch адвокат по интеллектуальной собственности Эван Браун, ситуация находится в правовой серой зоне. Хотя напрямую запретить имитацию стиля невозможно, остаётся открытым вопрос о законности использования защищённых авторским правом работ для обучения нейросетей. В разных странах этот вопрос решается по-разному, и судебные разбирательства ещё продолжаются. Некоторые эксперты даже высказали предположение, что вирусный тренд может быть способом OpenAI собрать больше данных для обучения, хотя пока это остаётся лишь теорией.

Интересно, что некоторые пользователи Reddit сообщали о получении ошибок, связанных с нарушением авторских прав, при попытке создать изображения в стиле Ghibli. Однако эти случаи выглядят несистемными — тысячи других пользователей продолжают спокойно делиться своими «гиблифицированными» портретами в соцсетях. Пока OpenAI не дала чётких разъяснений по этому поводу, остаётся только гадать, как компания будет реагировать на возможные претензии со стороны правообладателей.



