NVIDIA и партнеры едва успели запустить ноутбуки с GeForce RTX 5090 Mobile в конце квартала, но доступность моделей оказалась крайне ограниченной из-за проблем с ROP-блоками

NVIDIA и ее партнеры по производству ноутбуков буквально в последний момент успели запустить в продажу устройства с новыми мобильными видеокартами серии GeForce RTX 5000. Речь идет о моделях с RTX 5090 Mobile, RTX 5080 Mobile и RTX 5070 Ti Mobile, которые официально появились в рознице 31 марта, что формально позволило уложиться в сроки первого квартала 2025 года. Однако из-за аномалий с ROP-блоками, затронувших как десктопные, так и мобильные версии видеокарт, поставки оказались под угрозой срыва, и изначально ожидалось, что они начнутся только в апреле.

Еще в феврале анонимные источники в отрасли сообщали, что производители получили указания проверять уже собранные ноутбуки с новыми GPU на предмет возможных проблем. Аналитики из цепочки поставок и тогда прогнозировали задержки для всей линейки — от флагманской RTX 5090 Mobile до более доступной RTX 5070 Mobile. В итоге запуск все же состоялся, но доступность новинок оказалась крайне ограниченной, особенно в Северной Америке.

Например, издание VideoCardz, изучив ассортимент Newegg, обнаружило, что самые доступные ноутбуки с RTX 5090 Mobile ценой от $4299 уже распроданы. В официальном магазине MSI значится как отсутствующая в наличии модель Titan 18 HX Dragon Edition Norse Myth за $6199.99. Более доступные варианты с RTX 5080 Mobile начинаются от $2499.99, а устройства с RTX 5070 Ti Mobile — от $1899.99. При этом ноутбуков с базовой RTX 5070 Mobile в продаже пока не появилось. По данным ритейлеров, новые партии топовых моделей ожидаются не раньше конца апреля или начала мая.

