В сети появилась демо-версия неофициального ремейка Sonic Adventure 2 с улучшенной графикой и физикой

Недавно в сети появилась новая демонстрационная версия фанатского ремейка Sonic Adventure 2, созданного на движке Unreal Engine 5. Проект, разрабатываемый энтузиастами, предлагает полностью переработанные версии классических уровней игры с современной графикой и улучшенной физикой. В демо-версии доступны такие уровни, как Radical Highway, White Jungle и Green Forest, а также обновленные босс-файты.

Графика в ремейке значительно превосходит оригинальную версию 2001 года. Разработчики реализовали трассировку лучей в реальном времени, что обеспечивает реалистичное освещение и отражения. При этом проект сохраняет ключевые элементы геймплея оригинальной игры, включая систему начисления очков за комбинации трюков и высокоскоростное платформерное прохождение. Физика, управление и интерфейс были полностью переработаны с использованием модифицированного фреймворка Azure Framework.



Разработчики ремейка Sonic Adventure 2 пока не объявили дату выхода полной версии. Однако уже доступная демка позволяет оценить масштаб работы и потенциал проекта. Интересно, получит ли будущая официальная игра от Sonic Team, которая должна стать продолжением Sonic Frontiers, такой же теплый прием, как эти фанатские инициативы.