Компания OnePlus официально объявила о скором выходе компактного флагмана 13T, который получит дизайн в стиле Google Pixel и топовые характеристики

Компания OnePlus наконец официально подтвердила существование долгожданного компактного флагмана 13T. Хотя информация о новом смартфоне до этого момента поступала только из слухов и утечек, теперь производитель сам заявил о готовящемся релизе через публикации на своей странице в Weibo. Правда, сделано это было в День смеха, поэтому некоторые детали стоит воспринимать с долей юмора.

В одном из постов OnePlus намекнула, что презентация 13T состоится сегодня, но вместо этого опубликовала шуточный видеоролик. Тем не менее, другие заявления выглядят вполне серьезными. Ожидается, что OnePlus 13T получит флагманский процессор Snapdragon 8 Elite, улучшенную систему охлаждения и другие аппаратные улучшения.



По данным инсайдера Digital Chat Station, новинка сосредоточится на улучшении игровой производительности, автономности, дисплея и сетевых возможностей. Особый интерес вызывает заявление о том, что дизайн 13T вдохновлен смартфонами Google. Это может означать как горизонтальное расположение камер, аналогичное Pixel 9a, так и вертикальный модуль, как у Pixel 9 Pro Fold.



Официальный анонс OnePlus 13T ожидается в конце апреля, поэтому в ближайшие недели производитель, вероятно, начнет постепенно раскрывать подробности о новинке.