Тесты выявили незначительное преимущество 175-ваттной мобильной RTX 5090 над версией в Razer Blade 16, особенно при высоких разрешениях

Прирост производительности мобильной видеокарты GeForce RTX 5090 в максимальной 175-ваттной конфигурации по сравнению с 160-ваттной версией в Razer Blade 16 составляет всего около 15% в синтетических тестах 3DMark. В реальных играх разница оказалась еще менее впечатляющей, особенно при высоких разрешениях.

При тестировании в 4K разница между системами составила всего 5-10% в таких играх, как Monster Hunter Wilds и Cyberpunk 2077. Более заметный прирост в 30-50% наблюдался только при 1080p, что скорее свидетельствует о процессорном ограничении в Razer Blade 16, чем о реальном преимуществе топовой видеокарты. Поскольку большинство владельцев RTX 5090 ориентируются именно на высокие разрешения, столь скромный прирост производительности может разочаровать.



Ранее тесты уже показали, что мобильная версия RTX 5090 примерно вдвое слабее десктопного аналога. Новые данные подтверждают, что даже максимальная 175-ваттная конфигурация не способна кардинально изменить ситуацию с производительностью мобильных видеокарт серии RTX 50. Это ставит под вопрос целесообразность покупки самых мощных (и дорогих) мобильных систем с RTX 5090, если разница с более доступными вариантами оказывается незначительной в реальных сценариях использования.