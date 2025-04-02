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ddr22
Poco C71 получил улучшенный дизайн и экран по сравнению с Redmi A5
Компания Xiaomi раскрыла детали о новом бюджетном смартфоне

Xiaomi готовится к запуску нового бюджетного смартфона Poco C71, который появится в продаже уже 4 апреля. Об этом стало известно благодаря тизеру на сайте Flipkart. Устройство представляет собой слегка модифицированную версию европейской модели Redmi A5, но с рядом заметных отличий в дизайне и характеристиках. Первое, что бросается в глаза — измененный дизайн задней панели. Poco C71 получил так называемый Split Grid узор, который выглядит современнее, чем у Redmi A5. Декоративные кольца вокруг камер теперь имеют золотистые акценты. Производитель предлагает три цветовых варианта: Power Black, Cool Blue и Desert Gold.
Что касается технических характеристик, смартфон оснащен 6,88-дюймовым экраном с частотой обновления 120 Гц, который имеет тройную сертификацию TUV Rheinland за защиту от синего света, мерцания и поддержку циркадных ритмов. Интересно, что дисплей способен распознавать касания мокрых пальцев. В основе устройства лежит процессор Unisoc T7250 с двумя производительными ядрами Cortex-A75 и шестью энергоэффективными Cortex-A55. Объем оперативной памяти составляет 6 ГБ, а основная камера использует 32-мегапиксельный сенсор.  
Аккумулятор емкостью 5200 мАч поддерживает 15-ваттную зарядку, что немного меньше, чем у Redmi A5 с его предполагаемыми 18 Вт. Однако для бюджетного сегмента оба варианта вполне приемлемы. Производитель обещает, что Poco C71 получит два крупных обновления Android, начиная с версии 15, а также четыре года обновлений безопасности.  

#xiaomi
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