Компания Micron предупредила клиентов о росте цен на оперативную память и флеш-накопители в ближайшие два года на фоне высокого спроса и ограниченных мощностей

Micron официально уведомила клиентов о предстоящем повышении цен на память в 2025-2026 годах. В письме партнерам компания объяснила это решение сохраняющимся дефицитом поставок на фоне растущего спроса на DRAM, NAND-флеш и высокоскоростную память HBM. Производитель отмечает, что рынок памяти окончательно вышел из затяжного периода перепроизводства, когда цены находились на исторически низком уровне. Стратегическое сокращение производственных мощностей, предпринятое крупными игроками отрасли, привело к стабилизации, а затем и росту цен в течение последнего года.

Особый акцент Micron делает на стремительно растущий спрос со стороны сектора искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений. Компания запросила у партнеров детальные прогнозы потребности в памяти, чтобы оптимизировать производственное планирование в условиях ограниченных мощностей. Параллельно с объявлением о повышении цен Micron раскрыла планы по строительству нового завода в Сингапуре стоимостью 7 миллиардов долларов, который начнет работу в 2026 году. Предприятие будет специализироваться на выпуске передовых типов памяти HBM3E, HBM4 и HBM4E, критически важных для следующего поколения AI-ускорителей NVIDIA, AMD и Intel.



