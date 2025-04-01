По данным инсайдеров, ремейк The Elder Scrolls IV: Oblivion разрабатывается на Unreal Engine 5 и может быть представлен в ближайшие дни

В игровом сообществе активно обсуждают слухи о скором выходе ремейка The Elder Scrolls IV: Oblivion. Инсайдер Detective Seeds, который ранее верно предсказал дату выхода Indiana Jones и анонс DOOM, заявил, что игра может быть анонсирована уже 3 апреля или на следующей неделе. Его информацию косвенно подтверждают и другие проверенные источники, включая NatetheHate и VideoGamesChronicle, которые также говорили о возможном апрельском релизе.

По имеющимся данным, ремейк разрабатывается студией Virtuos на движке Unreal Engine 5. Издание MP1st сообщает, что помимо визуальных улучшений игра получит значительные изменения в шести ключевых аспектах геймплея: системе выносливости, скрытности, блокировании, стрельбе из лука, реакции на удары и интерфейсе. В частности, блокирование теперь вдохновлено современными action-играми в духе Soulslike, а механика скрытности полностью переработана.



Интересно, что релиз официального ремейка совпадает по времени с выходом Skyblivion — масштабного фанаткого проекта, переносящего Oblivion на движок Skyrim. Это значит, что в 2025 году поклонники серии получат сразу две возможности заново исследовать провинцию Сиродиил. Правда, пока нет официального подтверждения от Bethesda или Microsoft, поэтому к этим слухам стоит относиться с осторожностью.



Если информация инсайдеров верна, Xbox может устроить неожиданный shadow-drop, представив и сразу выпустив игру. Однако это выглядит несколько странно на фоне запланированного выхода South of Midnight и версии Indiana Jones для PS5. В любом случае, осталось совсем немного ждать, чтобы узнать правду — если анонс действительно состоится на этой неделе.