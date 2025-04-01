Компания TSMC приступила к оформлению заказов на 2-нм техпроцесс — Apple станет первым клиентом, заплатившим 30 тысяч долларов за каждую кремниевую пластину

TSMC официально открыла прием заказов на производство чипов по 2-нанометровому техпроцессу, причем стоимость одной кремниевой пластины достигает 30 тысяч долларов. Как сообщают источники, первым клиентом, скорее всего, станет Apple, которая традиционно получает самые передовые технологические решения от тайваньского производителя. Полноценное массовое производство 2-нм чипов должно начаться до конца этого года.

Интересно, что первоначальные оценки объемов производства оказались завышенными. Вместо ожидаемых 50 тысяч пластин в месяц к моменту полного запуска обоих заводов в Тайване, аналитики теперь говорят о более скромных 30 тысячах. При этом завод в Каосюне уже опережает график и готов начать производство практически сразу, а предприятие в Синьчжу увеличило выпуск с 3 до 8 тысяч пластин с середины 2024 года.



Apple планирует использовать 2-нм технологию для процессора A20, который появится в iPhone 18 во второй половине 2026 года. Кроме того, Qualcomm также рассматривает возможность заказа 2-нм чипов у TSMC для своих будущих процессоров, включая возможный Snapdragon 8 Elite Gen 3. Однако эксперты советуют относиться к этой информации с осторожностью, учитывая неоднозначную репутацию источника.



Несмотря на высокую стоимость, спрос на 2-нм чипы ожидается значительным, так как они обещают существенный прирост производительности и энергоэффективности по сравнению с текущими 3-нм решениями. TSMC рассчитывает, что новый техпроцесс значительно увеличит ее доходы — по некоторым оценкам, до 30,1 миллиарда долларов в третьем и четвертом кварталах. Остается ждать официальных подтверждений от компании и ее клиентов.