Появилась новая информация о защищенном смартфоне Ulefone Armor 30 Pro с ночным зрением

Компания Ulefone представила новый защищенный смартфон Armor 30 Pro, который уже доступен для заказа. Устройство можно приобрести на AliExpress по цене от 402 долларов, причем до 1 апреля действует скидка 50 долларов по промокоду ULEAR30. Доставка в США занимает около одной-двух недель, однако возврат товара может оказаться сложным. Те, кто предпочитает более надежные каналы покупки, могут подождать, пока смартфон появится на Amazon.

Armor 30 Pro выделяется даже на фоне других защищенных моделей. Он оснащен дополнительным 3,4-дюймовым экраном, который можно использовать для управления музыкой или в качестве основного дисплея. Особого внимания заслуживает камера ночного видения с разрешением 64 Мп, а также мощный 4-ваттный динамик, способный выдавать звук громкостью до 118 дБ. Динамик дополнен светодиодами, которые работают как индикатор уведомлений.

Сердцем устройства стал процессор MediaTek Dimensity 7300X в паре с 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5. Встроенное хранилище объемом 512 ГБ (UFS 3.1) можно расширить с помощью microSD-карты, даже если в смартфоне уже установлены две SIM-карты. Armor 30 Pro работает под управлением Android 14 и получил аккумулятор емкостью 12 800 мАч, которого, по заявлению производителя, хватает на 690 часов в режиме ожидания.