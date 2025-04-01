В сети появились данные о возможном новом дизайне Realme GT 7 с аккумулятором 7000 мАч и быстрой зарядкой 100 Вт

В сети появились свежие данные о грядущем смартфоне Realme GT 7, который может стать первым устройством бренда с аккумулятором ёмкостью 7000 мАч. Согласно информации от известного инсайдера Digital Chat Station, новинка получит не только рекордную батарею с поддержкой 100-ваттной зарядки, но и совершенно новый дизайн.

Основные изменения коснутся внешнего вида устройства. Смартфон может выйти в новом цветовом варианте Snow Mountain White, который ранее не использовался в линейке GT. Также ожидается переработанный модуль камеры - вместо треугольного расположения объективов, как у iPhone 16 Pro Max, Realme GT 7 получит вертикальную компоновку с тремя основными камерами и двумя дополнительными датчиками под ними, что напоминает дизайн OnePlus 9 Pro.

Инсайдер отмечает, что представленные изображения могут быть лишь концептом, иллюстрирующим новый цвет, а окончательный дизайн ещё может измениться. Тем не менее, ожидается, что устройство получит премиальный внешний вид, который подчеркнёт его тонкие рамки и плоский экран.

Особый интерес вызывает технологическая начинка смартфона. Аккумулятор ёмкостью 7000 мАч в сочетании с 100-ваттной зарядкой может сделать Realme GT 7 одним из самых выносливых флагманов на рынке. При этом компания традиционно предлагает такие технологии по более доступной цене, чем конкуренты.