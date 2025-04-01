Аналитик Apple опроверг слухи о возвращении линейки iPhone mini, подтвердив курс компании на увеличение размеров экранов

Известный аналитик Марк Гурман сделал важное заявление относительно будущего линейки компактных смартфонов Apple. Согласно его данным, компания в настоящее время не ведет разработку новых моделей iPhone mini и не планирует возвращаться к этому формату в обозримом будущем. Это подтверждает текущую стратегию Apple, которая уже дважды отказывалась от миниатюрных версий своих флагманов - после всего двух поколений iPhone 12 mini и iPhone 13 mini.

Вместо этого Apple сосредоточилась на увеличении размеров экранов своих смартфонов. Как отмечает Гурман, базовые 6-дюймовые модели теперь воспринимаются как компактные на фоне более крупных устройств. Попытки компании создать успешную альтернативу Pro Max моделям через Plus-версии также не увенчались особым успехом, о чем свидетельствуют слухи о возможной замене iPhone 16 Plus на первый iPhone под брендом "Air".

Интересно, что возврат к компактным формам может произойти неожиданным образом - через складной iPhone. По текущим данным, разрабатываемый iPhone Fold будет иметь внешний экран размером 5,5 дюйма, что близко к 5,4-дюймовым экранам iPhone mini. Однако в развернутом состоянии устройство предложит 7,8-дюймовый дисплей с соотношением сторон 4:3, что кардинально изменит пользовательский опыт.

Эксперты отмечают, что отказ от mini-формата отражает рыночные предпочтения - большинство пользователей сегодня выбирают смартфоны с большими экранами. При этом Apple продолжает экспериментировать с размерами, предлагая разные варианты для разных категорий покупателей, о чем свидетельствует разнообразие текущей линейки от SE до Pro Max.