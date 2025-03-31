Генеральный директор Take-Two заявил о новой маркетинговой стратегии для GTA VI — основные промоматериалы появятся ближе к выходу игры

В недавнем интервью Bloomberg Television генеральный директор Take-Two Interactive Штраус Зельник раскрыл необычную маркетинговую стратегию для Grand Theft Auto VI. В отличие от предыдущих проектов компании, где трейлеры и анонсы появлялись за годы до релиза, в случае с GTA VI основная промокампания начнется значительно ближе к дате выхода игры.

Зельник объяснил это решение желанием сохранить баланс между ажиотажем и "неудовлетворенным ожиданием". Он отметил, что интерес к GTA VI, возможно, самый высокий за всю историю индустрии развлечений, и компания хочет грамотно управлять этим ожиданием. В качестве примера успешного подхода был приведен Bethesda с их стратегией для Fallout 4, который анонсировали и выпустили в течение шести месяцев.



Интересно, что такая тактика влияет не только на игроков, но и на конкурентов. Аналитики отмечают, что многие издатели сознательно избегают осеннего релизного окна 2025 года, ожидая выхода GTA VI. В настоящее время на этот период запланированы лишь Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 и Crimson Desert, остальные студии предпочитают выждать и посмотреть на планы Rockstar Games.



Этот подход контрастирует с маркетингом Red Dead Redemption 2, где за три года до релиза вышло три трейлера и геймплейный ролик. Зельник признал, что компания не всегда идеально рассчитывает сроки анонсов, но для GTA VI выбрана принципиально новая стратегия. Пока фанатам остается довольствоваться единственным трейлером, выпущенным в декабре 2023 года, и ждать новых подробностей ближе к осени 2025 года.



Такое решение вызывает как одобрение, так и вопросы. С одной стороны, оно позволяет избежать "усталости" от долгого ожидания, с другой — оставляет игровое сообщество в неведении относительно многих аспектов проекта. Остается надеяться, что когда маркетинговая машина действительно запустится, Rockstar Games представит достаточно контента, чтобы оправдать многолетнее ожидание поклонников серии.





