Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
Take-Two решила отложить активный маркетинг GTA VI до приближения релиза
Генеральный директор Take-Two заявил о новой маркетинговой стратегии для GTA VI — основные промоматериалы появятся ближе к выходу игры

В недавнем интервью Bloomberg Television генеральный директор Take-Two Interactive Штраус Зельник раскрыл необычную маркетинговую стратегию для Grand Theft Auto VI. В отличие от предыдущих проектов компании, где трейлеры и анонсы появлялись за годы до релиза, в случае с GTA VI основная промокампания начнется значительно ближе к дате выхода игры.
Зельник объяснил это решение желанием сохранить баланс между ажиотажем и "неудовлетворенным ожиданием". Он отметил, что интерес к GTA VI, возможно, самый высокий за всю историю индустрии развлечений, и компания хочет грамотно управлять этим ожиданием. В качестве примера успешного подхода был приведен Bethesda с их стратегией для Fallout 4, который анонсировали и выпустили в течение шести месяцев.  

Интересно, что такая тактика влияет не только на игроков, но и на конкурентов. Аналитики отмечают, что многие издатели сознательно избегают осеннего релизного окна 2025 года, ожидая выхода GTA VI. В настоящее время на этот период запланированы лишь Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 и Crimson Desert, остальные студии предпочитают выждать и посмотреть на планы Rockstar Games.  

Этот подход контрастирует с маркетингом Red Dead Redemption 2, где за три года до релиза вышло три трейлера и геймплейный ролик. Зельник признал, что компания не всегда идеально рассчитывает сроки анонсов, но для GTA VI выбрана принципиально новая стратегия. Пока фанатам остается довольствоваться единственным трейлером, выпущенным в декабре 2023 года, и ждать новых подробностей ближе к осени 2025 года.  

Такое решение вызывает как одобрение, так и вопросы. С одной стороны, оно позволяет избежать "усталости" от долгого ожидания, с другой — оставляет игровое сообщество в неведении относительно многих аспектов проекта. Остается надеяться, что когда маркетинговая машина действительно запустится, Rockstar Games представит достаточно контента, чтобы оправдать многолетнее ожидание поклонников серии.  


#gta vi
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Проект Транскрымской железной дороги признали нецелесообразным
+
На Урале завершат железнодорожный проект, начатый еще при СССР
4
На сегодняшний день известно минимум о 107 вышедших из строя процессорах Ryzen 7 9800X3D
11
В Mindfactory за неделю не купили ни одну видеокарту от Intel, на фоне 835 проданных от AMD и NVIDIA
8
AOC выпускает новый 27-дюймовый игровой монитор Q27G3H с разрешением 2K QHD
+
Обновление One UI 8 повысило производительность Samsung Galaxy S25 до 32%, в сравнении с One UI 7
2
SK hynix окончательно выкупила NAND-бизнес Intel за $8,85 млрд
2
Игроделы советуют владельцам GeForce RTX 30 и 40 отказаться от установки последних драйверов NVIDIA
12
В Зеленограде завершилась разработка российского литографа для работы с 350-нм техпроцессом
10
Игровые студии рекомендуют пользователям RTX 4000 и RTX 3000 не устанавливать драйвер 572.XX
+
Китайская BYD поделилась первыми фотографиями доступного электрического седана e7
+
Британскими учеными разработана технология получения воды из мерзлого токсичного грунта на Луне
1
Keychron представляет новую механическую клавиатуру K4 Max с 98% раскладкой
+
ASUS готовит к выпуску СЖО с изогнутым дисплеем, повышающую привлекательность корпусов-аквариумов
+
Складной смартфон Huawei Pura X с горизонтальным изгибом появился в продаже
+
В Китае проведут расследование сделки о продаже Соединённым Штатам портов в Панамском канале
2
Asus выпустила корпус с поддержкой BTF стоимостью 80 долларов
+
Intel отменила выпуск флагманской видеокарты Battlemage B770
+
В Windows 11 добавили новую функцию быстрого восстановления для устранения проблем при загрузке ПК
+
ZTE выпустила игровой смартфон Neo 3 GT с системой жидкостного охлаждения
+

Популярные статьи

Итоги гоночного уик-энда 29-30 марта
+
Почему нет смысла покупать мощные процессоры для игр, и как это знание позволяет геймерам экономить
17
Про выпаривание термопасты, отвал аудио контроллера у MONSTER Tulpar T7 и очередные проблемы Linux
25
7 лучших материнских плат для процессоров Ryzen 5 7500F, Ryzen 5 7400F и Ryzen 5 8400F в 2025 году
60
Почему ноутбуки крайне ненадёжные устройства на примере MONSTER Tulpar T7 и MSI Alpha 15
26
Почему 5000 серия видеокарт AMD Radeon RX это скам
16
Дикие кабаны умнее и дисциплинированнее, чем кажутся
6
Обзор ноутбука ASUS Zenbook A14 (UX3407R)
+
Брюссель готовится к пошлинам Трампа под знакомым лозунгом «Сделаем Европу снова великой»
3
Сингапурские ученые создали сверхпроводящий оксид никеля
+

Сейчас обсуждают

Storage
20:29
Факт
Почему 5000 серия видеокарт AMD Radeon RX это скам
beltar
20:27
В смысле "до"? За майнинг расстреливать надо.
Из-за нехватки энергии на юге Иркутской области может быть введен запрет на майнинг до 2031 года
Igor Jampelo
20:27
Кругом криворукие )))
Почему 5000 серия видеокарт AMD Radeon RX это скам
Валерий Агапов
20:25
Образец сборки где по каждому компоненту можно задать массу вопросов. Поэтому не задаю.
Собираем мощный игровой ПК 2025 года с NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti в бюджете до 200 тысяч рублей
Storage
20:24
UE5 нужно измерять только по Fortnite, то что там мутят все остальные - криворукие поделия. Не умеет пока никто кроме epic games делать игры на UE5, надеюсь что со временем научаться.
Почему 5000 серия видеокарт AMD Radeon RX это скам
Igor Jampelo
20:15
Наверное какие то удобные тестеры это показали, вот последняя игра на УЕ 5, где даже очень удобно для амд нету лучей, ну или по крайней мере чего то серьёзного, потому производительность везде хорошая...
Почему 5000 серия видеокарт AMD Radeon RX это скам
Waramagedon
20:12
вопрос не в том как будет работать, а будет ли вообще работать. Тут дураку ясно, что кто купит 7950, купит что то получше. данная плата спокойно держит питание где то 90 ватт +-, что означает - райзен...
7 лучших материнских плат для процессоров Ryzen 5 7500F, Ryzen 5 7400F и Ryzen 5 8400F в 2025 году
lucul
20:04
Это же надо умудриться делать выводы,на основе китайского "самопала" в виде " Radeon RX 5600M (чип от настольной RX 5700)". И делать глубокомысленные выводы.
Почему 5000 серия видеокарт AMD Radeon RX это скам
Артур Меньшов
20:01
Мульти фрейм генерЭйшн штука полезная-орнул. Ну вы и клоун дядя.
Собираем мощный игровой ПК 2025 года с NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti в бюджете до 200 тысяч рублей
Mallory
19:58
Позорище, человек который не умеет делать скриншоты рассуждает что-то про видеокарты и их драйвера.
Почему 5000 серия видеокарт AMD Radeon RX это скам
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем