Прохождение данной игры заняло у меня более 82 часов. Полагаю, что наличие подробного и эффективного руководства позволило бы значительно оптимизировать этот процесс. Именно это обстоятельство послужило основной мотивацией для создания данного материала.

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Настоящее руководство адресовано как игрокам, впервые знакомящимся с игрой, так и тем, кто уже имеет опыт прохождения, но мог упустить определенные аспекты или ищет повод для повторного погружения в игровой мир с целью более детального его изучения.

Следует отметить, что игра не была завершена мною на 100%, и не все коллекционные предметы были обнаружены. Тем не менее, освоено подавляющее большинство контента и активностей. Это позволяет мне сформулировать обоснованные рекомендации относительно того, на каких элементах геймплея целесообразно сконцентрировать внимание, а какие можно считать второстепенными и не требующими значительных временных затрат.

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В процессе прохождения мною был выбран женский вариант протагониста — Эйвор. По моей субъективной оценке, визуальная модель этого персонажа является одной из наиболее эстетически удачных во всей серии игр Assassin's Creed. Ранее таковой считалась Кассандра (из Assassin's Creed Odyssey), однако при непосредственном сравнении персонажей в рамках данной игры, дизайн Эйвор представляется более проработанным и привлекательным.Отдельного упоминания заслуживает высокое качество русской локализации, в частности, профессиональное озвучивание женской версии Эйвор, выполненное на высочайшем уровне.

Доспехи и оружие

Лучший найденный мной доспех — Благословение Хрейдмара. Полный комплект брони из пяти частей лежит в Убежище Ходда, Свартальфахейм. Золотые пластины, мерцающие в свете факелов, делают его не только мощным, но и прекрасным. Но нужно быть осторожным: изначально он проклят и медленно отнимает жизнь.

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Вот скриншоты с характеристиками каждого предмета брони, прокачанного до Божественного уровня:

Чтобы снять проклятие, потребуются пять рун Ясности Модсогнира. Я записал видео, где показано как найти эти руны:





Оружие

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Лучший лук, какой я смог найти – лук Бальхрафн – покупается у Вагна, начальника речных набегов вот тут:

Лучшее холодное оружие, которое я нашел – Окровавленная коса – она находится в Понтем Эсера, Амьенуа, регион Франкия вот тут:

Лучший щит, который я нашел – Надгробие. Красивый щит с цепями и золотыми черепами, он лежит в сундуке в Дхустонском карьере, Широпшир:





Животные и транспорт





При выборе ездового животного следует руководствоваться исключительно личными эстетическими предпочтениями. Функциональные различия между доступными вариантами отсутствуют; они отличаются только внешним обликом. В моем случае выбор пал на черного коня.

Что касается кастомизации драккара посредством декоративных элементов, то установка подобных улучшений представляется нецелесообразной с практической точки зрения. Я ограничился выбором случайного набора декораций и в дальнейшем не обращался к корабельщику, поскольку данные модификации не предоставляют ощутимых игровых преимуществ. Выбор конкретных элементов остается полностью на усмотрение игрока и зависит от его индивидуальных предпочтений.

Аналогичный принцип применим и к выбору декоративных статуй для поселения: их установка носит сугубо косметический характер. Можно устанавливать любые доступные варианты. Лично я последовательно выбирал жаровни, поскольку они выполняют утилитарную функцию – обеспечивают дополнительное освещение территории в темное время суток.





Легендарные звери

В игре есть Легендарные животные, за убийство которых в нашем лагере можно получить некоторые безделушки от охотника. Я нашел 12 животных. Первые девять животных: Олень Алых Вершин, Медведь Синих Вод, Бешеный волк,

Кровавая свинья, Тварь Холмов, Пожиратели Трупов, Черный Шак, Боевая корова Альфреда, Дикие Кошки Уилда

Десятое животное - О Ян До Нэ

Одиннадцатое животное - Тур-призрак

И, наконец, двенадцатое животное - Черный крепыш









Орден Древних и Дети Дану

В Assassin's Creed Valhalla Орден Древних является главным антагонистом. Это тайное общество, стремящееся к контролю и власти над Англией. Они являются предшественниками тамплиеров из более поздних игр серии Assassin's Creed. Наш персонаж должен выследить и уничтожить членов Ордена, чтобы защитить свой клан и обеспечить свободу Англии. За убийство членов Ордена игрок получает «медальоны», которые можно обменять на полезные умения и предметы. Ниже ссылки на местонахождение всех членов ордена.

Член Ордена Древних №1 - Кьётви Жестокий Страж Войны Палатин Кьётви, Топор:

Члены Ордена Древних №2-7 - Редвальда Зловещая Песнь, Эорфорвин Сожженная Невинность, Вуффа Дар Смерти, Осгар Сраженный Мечом, Кола Пишущий Кровью, Кендалл Море Крови:





Члены Ордена Древних №8-23 - Хорса Угрюмец, Хайки Пир Воронов, Воден Мертвый Язычник, Хротгар Повелитель Крыс, Кутберт Земляной Угорь, Берктун Бегущий от Битв, Беортсиг Губитель Радости, Вилдмер Оскопитель, Каллин Ужасная Печаль, Леофгифу Страж Войны, Хунта, сын Хунты Страж Войны, Йоханес Лукас Страж Войны, Хайка из Фрисланда Страж Веры, Бенесек из Бата Страж Веры, Хавелок Страж Богатства, Эанберт Страж Закона Преост Эанберт, Пергамент:

Члены Ордена Древних №24-27 - Тата, Защитник вирда Оффы Страж Закона Палатин Тата, Жало; Гунилла Страж Закона Палатин Гунилла, Тесло; Мусел, Человек слова Страж Богатства Преост Мусел, Резец; Гифл Страж Богатства Палатин Гифл, Копье:





Члены Ордена Древних №28-30 - Сестра Фридесвида Страж Войны, Авгос Копьерукий Страж Войны, Вицелин Страж Войны:

Член Ордена Древних №31 - Горм Кьётвиссон Страж Войны:

Член Ордена Древних №32 - Вигмунд Страж Богатства:

Член Ордена Древних №33 - Патрик Страж богатства, Наковальня:

Член Ордена Древних №34 - Аббатиса Ингеборга, Головня:





Члены Ордена Древних №35-36 - Григорий Страж Закона, Игла и Аудун Страж Закона, Тайник:

Член Ордена Древних №37 - Рив Дерби, Тиски:





Члены Ордена Древних №38-39 - Епископ Херефрит, Посох и Татфрид, Лира:

Член Ордена Древних №40 - Фулке Страж Реликвий, Инструмент:





Члены Ордена Древних №41-42 - Селвин Страж Веры, Петля и Хильда Страж Веры, Перо:





Члены Ордена Древних №43-44 - Эалферт Страж Веры, Сакс и Сестра Бледсвит, Грабли:

Член Ордена Древних №45 - Король Альфред, Отец:









Орден Детей Дану — это тайная группировка друидов, которая появляется в дополнении «Гнев друидов». Вот где они находятся. Крапивник Ниав, бард; Бич Шетне, друид туманов; Олень Руадри, господин портов:





Ясень, Куммасках Высший друид; Пламя Конлэ, любитель огня; Туман Триан, жрец каменных кругов; Шепот Леслех, болотная сумасшедшая:





Паучиха Айдин, дублинская торговка; Семя Бекк мак Нахи, морской волк; Дуб Эоган мак Картаг:





Способности

Книги знаний – это наши суперспособности. По всем картам разбросаны в потайных местах. При прочтении открывается особая способность. На мой взгляд – почти все они бесполезные.

Из способностей дальнего боя я могу посоветовать найти взрывные стрелы – умение Огненная ловушка – без них нельзя взламывать закрытые двери и стены с красными тряпками.

Огненная ловушка 1 уровня в крепости Бриггворт, Суссекс, а Огненная ловушка 2 уровня находится в церкви Уолдена, Грентебриджшир:





Еще одна полезная способность – Метка смерти – это самонаводящиеся стрелы. Очень удобно отметить цели и стрелы сами полетят.

Метка смерти 1 уровня находится в Альрекстаде, Хордафюльке:





Метка смерти 2 уровня находится в Мельдебурне, Грентебриджшир:





И, наконец, нельзя не упомянуть о третьей, поистине бесценной способности дальнего боя – "Проникающем выстреле". Это умение, позволяющее стрелять сквозь стены, открывает поистине безграничные тактические возможности. Представьте, вы можете зачистить целую локацию, не покидая укрытия, словно тень, пронзающая тьму. Или же, допустим, вы стоите перед запертой дверью, ключ от которой скрыт от ваших глаз. Не нужно тратить время на поиски, достаточно воспользоваться "зрением ворона", активировав его нажатием клавиши "V". Отыщите владельца ключа, и "Проникающий выстрел" доставит вам трофей, миновав все преграды. Ворон, словно верный слуга, поднимет ключ и принесет его вам, избавляя от лишних хлопот."

Проникающий выстрел 1 уровня находится в крепости Темплборо, Ледечестершир, а Проникающий выстрел 2 уровня находится в Линкольне, Линкольншир, это показано в видео:

Из особенностей ближнего боя я могу посоветовать только одну – Пляска метательных топоров – самонаводящиеся топорики. Нажал кнопку и топоры сами летят во врагов. Пляска метательных топоров 1 уровня находится в начальной локации в поселке Ноттфалль, Рюгьяфюльке, это показано в том же видео выше. А вот Пляска метательных топоров 2 уровня находится в замке Каустоу, Широпшир (так же в видео выше). Замок откроется только при прохождении главного сюжета в миссии "Убийца королей", когда вы с Иваром пойдете убивать короля Родри. Если прийти в замок до получения задания, то двери крепости будут наглухо закрыты и проникнуть внутрь никак не получится.

Рейвенсторп

Конечно, вот более литературный и приятный для чтения вариант:«Теперь позвольте мне поведать о преображении нашего родного Рейвенсторпа. Каждое здание, каждый камень, положенный в его основание, – это часть истории, часть пути. И хотя полезность построек варьируется, я с особым трепетом относился к развитию поселения, стремясь раскрыть его полный потенциал.

Я расскажу вам, в каком порядке Рейвенсторп обретал свой облик. Каждое улучшение, каждое новое здание, – это шаг к процветанию, требующий ресурсов и усилий, сравнимых с первоначальной постройкой. Всего же, если считать каждое улучшение как отдельный этап, Рейвенсторп претерпел 44 изменения, каждое из которых оставило свой след в его истории.

Кузница, Казармы, Торговый пост, Дом рыбака, Верфь:





Мастерская татуировщика, Контора Незримых, Дом картографа, Дом скотоводов, Дом земледельцев, Дом вёльвы, Конюшня и птичник, Дом Альвиса и Хольгера, Музей, Дом птицеводов, Дом птицеводов 2, Рунная кузница, Оружейная, Оружейная 2, Оружейная 3, Оружейная 4,Пекарня, Пивоварня, Дом охотницы, Дом земледельцев 2, Дом Майды, Дом скотоводов 2, Дом скотоводов 3, Дом скотоводов 4, Дом Кари, Дом птицеводов 3, Дом птицеводов 4, Дом земледельцев 2, Дом земледельцев 3:

Мастерская Эверольда:





Лавка Реды, Пристань речных набегов, Гостевой дом:





Зал йомсвикигов, Зал йомсвикигов 2, Зал йомсвикигов 3, Зал йомсвикигов 4, Зал йомсвикигов 5:

Последняя, 44 постройка - Дом Хунвальда и Лебяжьей Стати:





Встреча с Кассандрой

В миссии "С боку на бок", что разворачивается в живописном Килтараглене на острове Скай, мы вновь встречаем героиню прошлых приключений – Кассандру.





Наблюдая за ней рядом с Эйвор, невольно замечаешь, насколько контрастируют их образы. Кассандра, увы, не блещет красотой. Я питал надежду, что разработчики позволят нам пригласить ее в наш лагерь, в Рейвенсторп, но, увы, нам досталась лишь краткая цепочка заданий.

Послесловие

В целом, игра оставила чувство незавершенности, словно полотно, на котором не хватило красок для завершения картины. Не было той эпической финальной битвы, которая могла бы стать достойным завершением саги. Да и Рейвенсторп, наш родной дом, мог бы обрести более величественные постройки – церковь, замок. Лишь тихий ветер проносится в полупустых залах Рейвенсторпа… Если решитесь ступить на эту дорогу — надеюсь, мои заметки помогут вам пройти её быстрее и легче. Счастливого пути, ярл!