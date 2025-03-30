Процессоры Intel Core Ultra 200HX с нейропроцессором показали улучшение игрового опыта и помощь в прохождении сложных уровней через AI-ассистента

Intel продемонстрировала новые возможности своих мобильных процессоров Core Ultra 200HX серии Arrow Lake-HX, которые благодаря встроенному нейропроцессору (NPU) могут улучшать игровой опыт. На недавней презентации в Китае компания показала, как специализированный AI-ассистент помогает игрокам в Black Myth: Wukong анализировать тактику противников и проходить сложные уровни. Хотя эта функция доступна не во всех играх, конкретно в этом проекте она позволяет изучать механику игры и персонажей.

Согласно данным Intel, использование NPU для работы AI-ассистента дает заметный прирост производительности по сравнению с традиционным подходом, когда такие задачи выполняет видеокарта.

На слайдах компании видно, что при обработке AI-ассистента только на GPU игра выдает около 94 кадров в секунду, тогда как задействование всего комплекса CPU+GPU+NPU поднимает этот показатель до 108 FPS — прирост около 14,8%. Любопытно, что без AI-ассистента игра показывает 103 FPS, что ставит под вопрос реальное влияние технологии на производительность.

Однако стоит учитывать, что NPU в Core Ultra 200HX предлагает скромные 13 TOPS вычислительной мощности — значительно меньше, чем 40+ TOPS в Copilot+ PC или 50 TOPS в конкурирующем Ryzen AI 9 HX 370. Это ограничивает потенциал таких решений в более требовательных сценариях.

Пока неизвестно, как технология проявит себя в независимых тестах, но сама концепция использования нейропроцессора для игровой аналитики выглядит перспективной.

Первые ноутбуки на базе Core Ultra 200HX уже появляются на рынке — например, Razer недавно анонсировал модель с этим процессором и видеокартой RTX 5090. Intel делает ставку на то, что интеграция AI-возможностей в игры станет новым трендом, хотя пока реализация ограничена отдельными проектами вроде Black Myth: Wukong. В будущем, с развитием более мощных NPU, такие функции могут стать стандартом для игровых платформ.