Первый бенчмарк Snapdragon 8 Elite Gen 2 в AnTuTu продемонстрировал прирост производительности — чип набрал 3,8 миллиона баллов, что на 40,7% выше текущего рекорда

Первые тесты будущего флагманского чипа Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 2 в бенчмарке AnTuTu показали интересный результат — 3,8 миллиона баллов. Это на 40,7% выше, чем у текущего рекордсмена среди Android-смартфонов, iQOO 13 с Snapdragon 8 Elite, который набрал чуть меньше 2,7 миллиона. Инсайдер Digital Chat Station поделился этими данными, подтвердив, что новый процессор Qualcomm может стать серьезным прорывом в производительности.

Хотя Snapdragon 8 Elite Gen 2, вероятно, сохранит схожую кластерную архитектуру с предыдущей версией, ключевое отличие — использование более мощных ядер Oryon и обновленного GPU Adreno 840. Кроме того, чип будет производиться по улучшенному 3-нм процессу TSMC N3P, что позволит увеличить производительность без роста энергопотребления. Ранее ходили слухи, что производительные ядра в новом процессоре смогут работать на частоте до 5,00 ГГц, а поддержка ARM SME (Scalable Matrix Extension) дополнительно ускорит вычисления.

Однако эксперты советуют не делать окончательных выводов — до релиза Snapdragon 8 Elite Gen 2 еще несколько месяцев, и итоговые характеристики могут измениться. Тем не менее, если заявленные цифры подтвердятся, Qualcomm сможет предложить рынку один из самых мощных мобильных процессоров. Особый интерес вызывает то, как новый чип проявит себя в реальных сценариях, а не только в синтетических тестах.

Пока Snapdragon 8 Elite остается лучшим выбором для топовых смартфонов, но если Snapdragon 8 Elite Gen 2 выйдет с подобной производительностью, это может кардинально изменить расстановку сил на рынке. Остается ждать официальных анонсов и независимых тестов, чтобы убедиться, что Qualcomm со своими SoC действительно совершила такой скачок вперед.