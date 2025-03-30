Компания Intel отказалась от выпуска высокопроизводительной видеокарты Arc B770, оставив рынок без конкурента Nvidia.

Согласно последним данным от инсайдеров, Intel приняла решение отказаться от выпуска флагманской видеокарты Arc Battlemage B770, которая должна была составить конкуренцию топовым решениям Nvidia и AMD. Источник @jaykihn0 в Twitter сообщает, что проект был закрыт еще в третьем квартале 2024 года, хотя официального подтверждения от Intel пока не поступало. Это означает, что компания фактически отказывается от борьбы в сегменте высокопроизводительных видеокарт в 2025 году.

Планировалось, что Arc B770 получит 16 ГБ видеопамяти и 32 вычислительных ядра Xe2, что теоретически позволяло ей конкурировать с Nvidia GeForce RTX 4080 и новейшей RTX 5070 Ti. Вместо этого Intel, судя по всему, сосредоточится на картах среднего уровня, таких как уже выпущенные B580 и B570, а также на профессиональных решениях для креативных специалистов.

Интересно, что слухи указывают на возможный релиз 24-гигабайтной версии Battlemage, но ориентированной исключительно на профессиональный рынок, а не на геймеров. Это может означать смену стратегии Intel в графическом сегменте, где компания, возможно, решила не ввязываться в прямую конкуренцию с Nvidia на топовом уровне, а вместо этого сосредоточиться на нишевых решениях.