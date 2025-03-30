Согласно последним данным от инсайдеров, Intel приняла решение отказаться от выпуска флагманской видеокарты Arc Battlemage B770, которая должна была составить конкуренцию топовым решениям Nvidia и AMD. Источник @jaykihn0 в Twitter сообщает, что проект был закрыт еще в третьем квартале 2024 года, хотя официального подтверждения от Intel пока не поступало. Это означает, что компания фактически отказывается от борьбы в сегменте высокопроизводительных видеокарт в 2025 году.
Планировалось, что Arc B770 получит 16 ГБ видеопамяти и 32 вычислительных ядра Xe2, что теоретически позволяло ей конкурировать с Nvidia GeForce RTX 4080 и новейшей RTX 5070 Ti. Вместо этого Intel, судя по всему, сосредоточится на картах среднего уровня, таких как уже выпущенные B580 и B570, а также на профессиональных решениях для креативных специалистов.
Интересно, что слухи указывают на возможный релиз 24-гигабайтной версии Battlemage, но ориентированной исключительно на профессиональный рынок, а не на геймеров. Это может означать смену стратегии Intel в графическом сегменте, где компания, возможно, решила не ввязываться в прямую конкуренцию с Nvidia на топовом уровне, а вместо этого сосредоточиться на нишевых решениях.