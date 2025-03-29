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ddr22
Разработчики 2XKO раскрыли детали второго альфа-теста и планы на релиз
Riot Games анонсировала второй альфа-тест 2XKO с 10 персонажами на старте и планами по пост-релизному обновлению.

Riot Games поделилась новыми подробностями о своем разрабатываемом файтинге 2XKO во время Q&A сессии в Discord. Второй альфа-тест игры, названный Alpha Lab 2, пройдет с 18 по 20 апреля и будет доступен игрокам из Бразилии, Канады и США на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Разработчики подтвердили, что на момент релиза, запланированного на 2025 год, в игре будет доступно 10 персонажей — меньше, чем многие ожидали, но с перспективой регулярного добавления новых героев после выхода.  

Директор проекта Шон Ривера объяснил, что такой подход позволит выпустить игру раньше, не жертвуя качеством. Он подчеркнул, что система "фьюзов" (особых комбинаций персонажей) и мультиплеерные режимы обеспечат достаточное разнообразие геймплея на старте. На данный момент Riot показала геймплей семи чемпионов, а оставшиеся три будут представлены ближе к релизу. Интересно, что ранее демонстрировавшаяся Катарина временно исчезла из ростеров — возможно, она вернется в обновленном виде.  

После Alpha Lab 2 команда сосредоточится на подготовке к полноценному релизу, а не на организации новых тестов, если не возникнет серьезных проблем. 2XKO позиционируется как живая служба (live service), что означает регулярные обновления с новыми персонажами и механиками после выхода. Игра сохраняет фирменный стиль Riot Games с 2.5D графикой и предлагает уникальные 2v2 сражения с участием персонажей из League of Legends и Arcane. 

#2xko
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